https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/putin-nagradil-ordenom-muzhestva-voennogo-korrespondenta-semena-pegova-1042789248.html
Путин наградил орденом Мужества военного корреспондента Семена Пегова
Путин наградил орденом Мужества военного корреспондента Семена Пегова
В октябре Пегов получил ранение под Донецком в результате подрыва фугасной мины "Лепесток". 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T17:51+0300
2022-11-24T17:51+0300
2022-11-24T17:51+0300
владимир путин
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россия
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества военного корреспондента Семена Пегова, сообщает пресс-служба Кремля.Пегов отреагировал на свое награждение патриотическим высказыванием: "Служу России!"
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владимир путин, журналисты, россия
владимир путин, журналисты, россия
Путин наградил орденом Мужества военного корреспондента Семена Пегова
В октябре Пегов получил ранение под Донецком в результате подрыва фугасной мины "Лепесток".
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества военного корреспондента Семена Пегова, сообщает пресс-служба Кремля.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, Президент своим Указом наградил журналиста, военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества" – говорится в сообщении.
Пегов отреагировал на свое награждение патриотическим высказыванием: "Служу России!"