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Пятьдесят российских военных вернулись из украинского плена
Пятьдесят российских военных вернулись из украинского плена
Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T18:14+0300
2022-11-24T18:14+0300
2022-11-24T18:14+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Пятьдесят российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны.Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.Накануне с подконтрольной Киеву территории также удалось вернуть более 30 военнослужащих.Кроме того, масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 3 ноября. Тогда в Россию вернулись 107 человек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф
Пятьдесят российских военных вернулись из украинского плена
Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik
. Пятьдесят российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны
.
"Двадцать четвертого ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.
Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.
Накануне с подконтрольной Киеву территории также удалось вернуть более 30 военнослужащих.
Кроме того, масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 3 ноября. Тогда в Россию вернулись 107 человек.