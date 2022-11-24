https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/pyatdesyat-rossiyskikh-voennykh-vernulis-iz-ukrainskogo-plena-1042789802.html

Пятьдесят российских военных вернулись из украинского плена

Пятьдесят российских военных вернулись из украинского плена

Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. 24.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-24T18:14+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Пятьдесят российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны.Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.Накануне с подконтрольной Киеву территории также удалось вернуть более 30 военнослужащих.Кроме того, масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 3 ноября. Тогда в Россию вернулись 107 человек.

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