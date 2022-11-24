https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/takie-obstoyatelstva-kamkiya-rabote-abkhazo-rossiyskogo-dogovora-o-soyuznichestve-1042785216.html
Такие обстоятельства: Камкия о работе абхазо-российского договора о союзничестве
Такие обстоятельства: Камкия о работе абхазо-российского договора о союзничестве
Восемь лет назад президенты России и Абхазии подписали договор "О союзничестве и стратегическом партнерстве". О том, что удалось сделать за эти годы для... 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T16:01+0300
2022-11-24T16:01+0300
2022-11-24T17:28+0300
радио
подкасты
абхазия
такие обстоятельства
договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/18/1042785035_0:125:960:665_1920x0_80_0_0_328d1099cb5cbc575775f6d41e54b736.jpg
Такие обстоятельства: Камкия работе абхазо-российского союзнического договора
Такие обстоятельства: Камкия работе абхазо-российского союзнического договора
24 ноября Абхазия и Россия заключили договор "О союзничестве и стратегическом партнерстве". Главы государств Владимир Путин и Рауль Хаджимба подписали документ в сочинской резиденции президента России "Бочаров ручей". Что дает этот межгосударственный договор Абхазии, какие шаги удалось реализовать подробнее? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог Беслан Камкия. "Самое важное, фундаментальное – это безопасность, это стабильность. Нужно четко понимать, что предыдущий договор не смог бы принести нашему региону мир. Это первое достижение, которое мы должны оценивать безо всякого преувеличения. Второе достижение – это укрепление сотрудничества, укрепление социальной помощи", – отметил Камкия. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/18/1042785035_0:35:960:755_1920x0_80_0_0_5c7d5c1452a25281c0809346c229a91f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, аудио
Такие обстоятельства: Камкия о работе абхазо-российского договора о союзничестве
16:01 24.11.2022 (обновлено: 17:28 24.11.2022)
Восемь лет назад президенты России и Абхазии подписали договор "О союзничестве и стратегическом партнерстве". О том, что удалось сделать за эти годы для укрепления взаимоотношений между странами, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Беслан Камкия.
24 ноября Абхазия и Россия заключили договор "О союзничестве и стратегическом партнерстве". Главы государств Владимир Путин и Рауль Хаджимба подписали документ в сочинской резиденции президента России "Бочаров ручей".
Что дает этот межгосударственный договор Абхазии, какие шаги удалось реализовать подробнее? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог Беслан Камкия.
"Самое важное, фундаментальное – это безопасность, это стабильность. Нужно четко понимать, что предыдущий договор не смог бы принести нашему региону мир. Это первое достижение, которое мы должны оценивать безо всякого преувеличения. Второе достижение – это укрепление сотрудничества, укрепление социальной помощи", – отметил Камкия.
Подробности слушайте в аудиофайле
.