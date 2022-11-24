https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/takie-obstoyatelstva-kamkiya-rabote-abkhazo-rossiyskogo-dogovora-o-soyuznichestve-1042785216.html

Такие обстоятельства: Камкия о работе абхазо-российского договора о союзничестве

Такие обстоятельства: Камкия о работе абхазо-российского договора о союзничестве

Восемь лет назад президенты России и Абхазии подписали договор "О союзничестве и стратегическом партнерстве". О том, что удалось сделать за эти годы для... 24.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-24T16:01+0300

2022-11-24T16:01+0300

2022-11-24T17:28+0300

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договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве

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Такие обстоятельства: Камкия работе абхазо-российского союзнического договора Такие обстоятельства: Камкия работе абхазо-российского союзнического договора

24 ноября Абхазия и Россия заключили договор "О союзничестве и стратегическом партнерстве". Главы государств Владимир Путин и Рауль Хаджимба подписали документ в сочинской резиденции президента России "Бочаров ручей". Что дает этот межгосударственный договор Абхазии, какие шаги удалось реализовать подробнее? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог Беслан Камкия. "Самое важное, фундаментальное – это безопасность, это стабильность. Нужно четко понимать, что предыдущий договор не смог бы принести нашему региону мир. Это первое достижение, которое мы должны оценивать безо всякого преувеличения. Второе достижение – это укрепление сотрудничества, укрепление социальной помощи", – отметил Камкия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, аудио