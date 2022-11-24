https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/turisticheskiy-poezd-sochi-vozobnovit-kursirovanie-v-gagru-v-novogodnie-prazdniki-1042777940.html
Туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование в Гагру в новогодние праздники
Туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование в Гагру в новогодние праздники
Туристический поезд "Сочи" начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с августа 2020 года. 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T11:10+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Туристический ретро-поезд "Сочи" будет курсировать 30 декабря и со 2 по 8 января по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра.В пути предусмотрены остановки на станциях в Лазаревском, Лоо, Дагомысе, Сочи, Адлере, Имеретинском курорте, Веселом и Цандрыпше.Турпоезд "Сочи" сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагона СВ, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. В состав поезда также входят два вагона-ресторана, где готовят как блюда русской кухни, так и национальной абхазской кухни.
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отдых в абхазии, абхазия, сочи
отдых в абхазии, абхазия, сочи
Туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование в Гагру в новогодние праздники
11:10 24.11.2022 (обновлено: 12:11 24.11.2022)
Туристический поезд "Сочи" начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с августа 2020 года.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Туристический ретро-поезд "Сочи" будет курсировать 30 декабря и со 2 по 8 января по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра.
Поезд сформирован из 10 вагонов (пять общих вагонов с местами для сидения, плацкартный, купейный, вагон СВ и вагон-ресторан). Максимальная вместимость поезда – 386 пассажиров.
В пути предусмотрены остановки на станциях в Лазаревском, Лоо, Дагомысе, Сочи, Адлере, Имеретинском курорте, Веселом и Цандрыпше.
Турпоезд "Сочи" сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагона СВ, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. В состав поезда также входят два вагона-ресторана, где готовят как блюда русской кухни, так и национальной абхазской кухни.