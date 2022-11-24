https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/turisticheskiy-poezd-sochi-vozobnovit-kursirovanie-v-gagru-v-novogodnie-prazdniki-1042777940.html

Туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование в Гагру в новогодние праздники

Туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование в Гагру в новогодние праздники

Туристический поезд "Сочи" начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с августа 2020 года. 24.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-24T11:10+0300

2022-11-24T11:10+0300

2022-11-24T12:11+0300

в абхазии

отдых в абхазии

абхазия

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/0b/1031595934_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_04b185ca715be5dd2f5f21b09d8bd2f2.jpg

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Туристический ретро-поезд "Сочи" будет курсировать 30 декабря и со 2 по 8 января по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра.В пути предусмотрены остановки на станциях в Лазаревском, Лоо, Дагомысе, Сочи, Адлере, Имеретинском курорте, Веселом и Цандрыпше.Турпоезд "Сочи" сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагона СВ, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. В состав поезда также входят два вагона-ресторана, где готовят как блюда русской кухни, так и национальной абхазской кухни.

абхазия

сочи

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

отдых в абхазии, абхазия, сочи