https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/uchastvovavshim-v-umniki-i-umnitsy-abkhazskim-shkolnikam-pomogut-v-postuplenii-v-vuzy-rossii-1042781623.html
Участвовавшим в "Умники и умницы" абхазским школьникам помогут в поступлении в вузы России
Участвовавшим в "Умники и умницы" абхазским школьникам помогут в поступлении в вузы России
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился со школьниками из Абхазии, принимающими участие в телевизионной гуманитарной олимпиаде "Умницы и... 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T14:30+0300
2022-11-24T14:30+0300
2022-11-24T14:30+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба пообещал оказать содействие при поступлении в вузы России абхазским школьникам, участвовавшим в передаче "Умники и умницы".Конкурсантка Лина Айба прошла в полуфинал передачи "Умницы и умники". Участники Никита Чкок и Тимур Квирнадзе получили медаль и орден за правильный ответ в четвертьфинале игры.
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мид абхазии, абхазия, школьники
мид абхазии, абхазия, школьники
Участвовавшим в "Умники и умницы" абхазским школьникам помогут в поступлении в вузы России
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился со школьниками из Абхазии, принимающими участие в телевизионной гуманитарной олимпиаде "Умницы и умники".
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба пообещал оказать содействие при поступлении в вузы России абхазским школьникам, участвовавшим в передаче "Умники и умницы".
Помощь будет оказана Лине Айба, Никите Чкок и Тимуру Квирнадзе в рамках работы центра "Будущее Абхазии" на базе Посольства Абхазии в России.
Конкурсантка Лина Айба прошла в полуфинал передачи "Умницы и умники". Участники Никита Чкок и Тимур Квирнадзе получили медаль и орден за правильный ответ в четвертьфинале игры.