https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/upolnomochennyy-po-pravam-rebenka-v-abkhazii-vstretilas-s-poslom-rossii--1042781335.html

Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии встретилась с послом России

Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии встретилась с послом России

Рабочая встреча Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Мактины Джинджолия и посла России в республике Михаила Шургалиина состоялась в Посольстве России 23... 24.11.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

ассоциация уполномоченных по правам ребенка

дети

абхазия

посольство рф в абхазии

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Защиту прав и законных интересов несовершеннолетних граждан России, проживающих в Абхазии, обсудили Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия и посол России Михаил Шургалин.Стороны наметили пути скорейшего восстановления законных прав и интересов упомянутой категории граждан.

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ассоциация уполномоченных по правам ребенка, дети, абхазия, посольство рф в абхазии