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Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии встретилась с послом России
Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии встретилась с послом России
Рабочая встреча Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Мактины Джинджолия и посла России в республике Михаила Шургалиина состоялась в Посольстве России 23... 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T13:55+0300
2022-11-24T13:55+0300
2022-11-24T14:07+0300
в абхазии
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дети
абхазия
посольство рф в абхазии
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Защиту прав и законных интересов несовершеннолетних граждан России, проживающих в Абхазии, обсудили Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия и посол России Михаил Шургалин.Стороны наметили пути скорейшего восстановления законных прав и интересов упомянутой категории граждан.
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ассоциация уполномоченных по правам ребенка, дети, абхазия, посольство рф в абхазии
ассоциация уполномоченных по правам ребенка, дети, абхазия, посольство рф в абхазии
Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии встретилась с послом России
13:55 24.11.2022 (обновлено: 14:07 24.11.2022)
Рабочая встреча Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Мактины Джинджолия и посла России в республике Михаила Шургалиина состоялась в Посольстве России 23 ноября.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Защиту прав и законных интересов несовершеннолетних граждан России, проживающих в Абхазии, обсудили Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия и посол России Михаил Шургалин.
Обращения о защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан России поступили в адрес Уполномоченного.
Стороны наметили пути скорейшего восстановления законных прав и интересов упомянутой категории граждан.