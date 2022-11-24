https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/v-pensionnom-fonde-rasskazali-naskolko-uvelichatsya-vyplaty-veteranam-i-invalidam-voyny--1042778424.html
В Пенсионном фонде рассказали, насколько увеличатся выплаты ветеранам и инвалидам войны
В Пенсионном фонде рассказали, насколько увеличатся выплаты ветеранам и инвалидам войны
Президент Аслан Бжания, выступая перед гражданами страны 10 ноября, сказал, что все без исключения ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии... 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T11:50+0300
2022-11-24T11:50+0300
2022-11-24T12:34+0300
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Пенсионные выплаты ветеранам и инвалидам Отечественной войны народа Абхазии увеличатся на 20%, сказал в интервью Sputnik председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария."Президент озвучил увеличение размеров пенсии. Увеличение будет на 20% – это категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии, и инвалидам первой, второй и третьей групп, а также резервистам", – отметил он.В проекте бюджета страны на 2023 год, который одобрил Кабинет министров, доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда составят 1,5 миллиарда рублей.Если в связи с увеличением размеров пенсий перечисленным категориям возникнут сложности с выплатами, то будет увеличен трансфер из республиканского бюджета, заметил он.
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овна, абхазия, пенсия, общество
овна, абхазия, пенсия, общество
В Пенсионном фонде рассказали, насколько увеличатся выплаты ветеранам и инвалидам войны
11:50 24.11.2022 (обновлено: 12:34 24.11.2022)
Президент Аслан Бжания, выступая перед гражданами страны 10 ноября, сказал, что все без исключения ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии получат существенные добавки к пенсии.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Пенсионные выплаты ветеранам и инвалидам Отечественной войны народа Абхазии увеличатся на 20%, сказал в интервью Sputnik председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.
"Президент озвучил увеличение размеров пенсии. Увеличение будет на 20% – это категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии, и инвалидам первой, второй и третьей групп, а также резервистам", – отметил он.
В проекте бюджета страны на 2023 год, который одобрил Кабинет министров, доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда составят 1,5 миллиарда рублей.
Если в связи с увеличением размеров пенсий перечисленным категориям возникнут сложности с выплатами, то будет увеличен трансфер из республиканского бюджета, заметил он.