https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/v-pensionnom-fonde-rasskazali-naskolko-uvelichatsya-vyplaty-veteranam-i-invalidam-voyny--1042778424.html

В Пенсионном фонде рассказали, насколько увеличатся выплаты ветеранам и инвалидам войны

В Пенсионном фонде рассказали, насколько увеличатся выплаты ветеранам и инвалидам войны

Президент Аслан Бжания, выступая перед гражданами страны 10 ноября, сказал, что все без исключения ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии... 24.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-24T11:50+0300

2022-11-24T11:50+0300

2022-11-24T12:34+0300

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Пенсионные выплаты ветеранам и инвалидам Отечественной войны народа Абхазии увеличатся на 20%, сказал в интервью Sputnik председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария."Президент озвучил увеличение размеров пенсии. Увеличение будет на 20% – это категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии, и инвалидам первой, второй и третьей групп, а также резервистам", – отметил он.В проекте бюджета страны на 2023 год, который одобрил Кабинет министров, доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда составят 1,5 миллиарда рублей.Если в связи с увеличением размеров пенсий перечисленным категориям возникнут сложности с выплатами, то будет увеличен трансфер из республиканского бюджета, заметил он.

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