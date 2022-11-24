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Жителям сгоревшего многоквартирного дома в Гагре выделят деньги на новое жилье

Жителям сгоревшего многоквартирного дома в Гагре выделят деньги на новое жилье

Пожар в многоквартирном доме на улице Демерджипа в Гагре произошел 26 апреля 2021 года. Без крыши над головой оказалось 12 семей. 24.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Администрация Гагрского района выделит по 700 тысяч рублей на покупку квартир всем жителям дома, сгоревшего в апреле 2021 года, сообщила замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.Она уточнила, что пострадавшим семьям предложили приобрести квартиры в микрорайоне "Аспа" поселка Бзыбь. Однако не все согласились с выбранной локацией.По словам замглавы, уже написано несколько заявлений на имя главы администрации района с просьбой выделить материальные средства для приобретения жилья. Одно заявление одобрено специальной комиссией - дочь жительницы сгоревшего дома нашла квартиру в Гудаутском районе и планирует перевезти свою мать ближе к себе.Гунба отметила, что правом собственности в сгоревшем доме обладало только две семьи, а общая сумма ущерба при пожаре вместе с мебелью и бытовой техникой была оценена в сумме 3,5 миллионов рублей."Право на собственность жилья в том доме было всего у двух человек, но мы предлагаем всем семьям жилье, которое станет их собственностью", - сказала она.Замглавы гагрской администрации добавила, что после приобретения жилья погорельцам, власти не перестанут им помогать и окажут содействие при ремонте квартир.Пожар в ветхом многоквартирном доме по улице Демерджипа в Гагре вспыхнул 26 апреля 2021 года. Первые несколько недель погорельцы проживали в отелях и санаториях. Позже их переселили в один большой съемный дом, аренда которого оплачена из бюджета района до мая 2023 года.

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