https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/zhitelyam-sgorevshego-mnogokvartirnogo-doma-v-gagre-vydelyat-dengi-na-novoe-zhile--1042793474.html
Жителям сгоревшего многоквартирного дома в Гагре выделят деньги на новое жилье
Жителям сгоревшего многоквартирного дома в Гагре выделят деньги на новое жилье
Пожар в многоквартирном доме на улице Демерджипа в Гагре произошел 26 апреля 2021 года. Без крыши над головой оказалось 12 семей. 24.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-24T22:06+0300
2022-11-24T22:06+0300
2022-11-24T22:07+0300
в абхазии
гагрский район
общество
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1d/1038880318_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86a919607620134bfd45afbc14ada811.jpg
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Администрация Гагрского района выделит по 700 тысяч рублей на покупку квартир всем жителям дома, сгоревшего в апреле 2021 года, сообщила замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.Она уточнила, что пострадавшим семьям предложили приобрести квартиры в микрорайоне "Аспа" поселка Бзыбь. Однако не все согласились с выбранной локацией.По словам замглавы, уже написано несколько заявлений на имя главы администрации района с просьбой выделить материальные средства для приобретения жилья. Одно заявление одобрено специальной комиссией - дочь жительницы сгоревшего дома нашла квартиру в Гудаутском районе и планирует перевезти свою мать ближе к себе.Гунба отметила, что правом собственности в сгоревшем доме обладало только две семьи, а общая сумма ущерба при пожаре вместе с мебелью и бытовой техникой была оценена в сумме 3,5 миллионов рублей."Право на собственность жилья в том доме было всего у двух человек, но мы предлагаем всем семьям жилье, которое станет их собственностью", - сказала она.Замглавы гагрской администрации добавила, что после приобретения жилья погорельцам, власти не перестанут им помогать и окажут содействие при ремонте квартир.Пожар в ветхом многоквартирном доме по улице Демерджипа в Гагре вспыхнул 26 апреля 2021 года. Первые несколько недель погорельцы проживали в отелях и санаториях. Позже их переселили в один большой съемный дом, аренда которого оплачена из бюджета района до мая 2023 года.
гагрский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1d/1038880318_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cd290a84694ce4121ccb0c3abcce15.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гагрский район, общество, абхазия
гагрский район, общество, абхазия
Жителям сгоревшего многоквартирного дома в Гагре выделят деньги на новое жилье
22:06 24.11.2022 (обновлено: 22:07 24.11.2022)
Пожар в многоквартирном доме на улице Демерджипа в Гагре произошел 26 апреля 2021 года. Без крыши над головой оказалось 12 семей.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Администрация Гагрского района выделит по 700 тысяч рублей на покупку квартир всем жителям дома, сгоревшего в апреле 2021 года, сообщила замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.
Она уточнила, что пострадавшим семьям предложили приобрести квартиры в микрорайоне "Аспа" поселка Бзыбь. Однако не все согласились с выбранной локацией.
"Это активно развивающийся микрорайон со своим детским садом, с развитой инфраструктурой, школа в шаговой доступности. Часть людей согласилась, но не все там хотят", - добавила Гунба.
По словам замглавы, уже написано несколько заявлений на имя главы администрации района с просьбой выделить материальные средства для приобретения жилья.
Одно заявление одобрено специальной комиссией - дочь жительницы сгоревшего дома нашла квартиру в Гудаутском районе и планирует перевезти свою мать ближе к себе.
Гунба отметила, что правом собственности в сгоревшем доме обладало только две семьи, а общая сумма ущерба при пожаре вместе с мебелью и бытовой техникой была оценена в сумме 3,5 миллионов рублей.
"Право на собственность жилья в том доме было всего у двух человек, но мы предлагаем всем семьям жилье, которое станет их собственностью", - сказала она.
Замглавы гагрской администрации добавила, что после приобретения жилья погорельцам, власти не перестанут им помогать и окажут содействие при ремонте квартир.
Пожар в ветхом многоквартирном доме по улице Демерджипа в Гагре вспыхнул 26 апреля 2021 года. Первые несколько недель погорельцы проживали в отелях и санаториях. Позже их переселили в один большой съемный дом, аренда которого оплачена из бюджета района до мая 2023 года.