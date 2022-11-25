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Диане Пилия и Алисе Бигуаа присвоены звания "Заслуженный юрист Республики Абхазия"
Диане Пилия и Алисе Бигуаа присвоены звания "Заслуженный юрист Республики Абхазия"
Указы о присвоении почетных званий 25 ноября подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 25.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-25T18:06+0300
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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Диане Пилия и Алисе Бигуаа присвоены почетные звания "Заслуженный юрист Республики Абхазия, сообщает пресс-служба президента Абхазии.Диана Пилия - заместитель председателя Конституционного суда Абхазии, Алиса Бигуаа - судья Конституционного суда. Бигуаа была избрана на должность в феврале 2018 года, Пилия - в феврале 2017 года.
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абхазия, новости
Диане Пилия и Алисе Бигуаа присвоены звания "Заслуженный юрист Республики Абхазия"
Указы о присвоении почетных званий 25 ноября подписал президент Абхазии Аслан Бжания.
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Диане Пилия и Алисе Бигуаа присвоены почетные звания "Заслуженный юрист Республики Абхазия, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Согласно тексту указов, звания были присвоены "за заслуги в укреплении законности и правопорядка , защите конституционного строя, прав и законных интересов граждан и организаций, высокий профессионализм".
Диана Пилия - заместитель председателя Конституционного суда Абхазии, Алиса Бигуаа - судья Конституционного суда. Бигуаа была избрана на должность в феврале 2018 года, Пилия - в феврале 2017 года.