https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/diane-piliya-i-alise-biguaa-prisvoeny-zvaniya-zasluzhennyy-yurist-respubliki-abkhaziya-1042815287.html

Диане Пилия и Алисе Бигуаа присвоены звания "Заслуженный юрист Республики Абхазия"

Диане Пилия и Алисе Бигуаа присвоены звания "Заслуженный юрист Республики Абхазия"

Указы о присвоении почетных званий 25 ноября подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 25.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-25T18:06+0300

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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Диане Пилия и Алисе Бигуаа присвоены почетные звания "Заслуженный юрист Республики Абхазия, сообщает пресс-служба президента Абхазии.Диана Пилия - заместитель председателя Конституционного суда Абхазии, Алиса Бигуаа - судья Конституционного суда. Бигуаа была избрана на должность в феврале 2018 года, Пилия - в феврале 2017 года.

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