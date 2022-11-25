https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/glavnyy-chetverg-piliya-o-byudzhete-galskogo-rayona---1042783760.html

Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района

Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района

О том, как распределят бюджетные средства в будущем году в Галском районе, как эффективнее использовать земли, в программе "Главный четверг" рассказал глава... 25.11.2022, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района

Как сообщил Пилия, на 2023 год бюджет Галского района составит более 268 миллионов рублей. "Бюджет Галского района сбалансированный, у нас дефицита не будет", – сообщил глава района. Пилия убежден, что у Галского района большой инвестиционный потенциал. Подробности беседы слушайте в подкасте.

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