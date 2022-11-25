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Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района
Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района
О том, как распределят бюджетные средства в будущем году в Галском районе, как эффективнее использовать земли, в программе "Главный четверг" рассказал глава... 25.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-25T10:17+0300
2022-11-25T10:17+0300
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Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района
Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района
Как сообщил Пилия, на 2023 год бюджет Галского района составит более 268 миллионов рублей. "Бюджет Галского района сбалансированный, у нас дефицита не будет", – сообщил глава района. Пилия убежден, что у Галского района большой инвестиционный потенциал. Подробности беседы слушайте в подкасте.
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подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, бюджет, экономика, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, бюджет, экономика, аудио
Главный четверг: Пилия о бюджете Галского района
10:17 25.11.2022 (обновлено: 10:36 25.11.2022)
О том, как распределят бюджетные средства в будущем году в Галском районе, как эффективнее использовать земли, в программе "Главный четверг" рассказал глава администрации Галского района Константин Пилия.
Как сообщил Пилия, на 2023 год бюджет Галского района составит более 268 миллионов рублей.
"Бюджет Галского района сбалансированный, у нас дефицита не будет", – сообщил глава района.
Пилия убежден, что у Галского района большой инвестиционный потенциал.
Подробности беседы слушайте в подкасте.