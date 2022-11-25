https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/grazhdanin-i-nachalnik-kvarcheliya-o-povyshenii-kvalifikatsii-uchiteley-abkhazii-1042763963.html
Гражданин и начальник: Кварчелия о повышении квалификации учителей Абхазии
Гражданин и начальник: Кварчелия о повышении квалификации учителей Абхазии
О том, что включает в себя совместная программа Северо-Кавказского федерального университета и Министерства просвещения и языковой политики Абхазии по... 25.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-25T12:41+0300
2022-11-25T12:41+0300
2022-11-25T16:21+0300
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Гражданин и начальник: Кварчелия о повышении квалификации учителей
Гражданин и начальник: Кварчелия о повышении квалификации учителей
О том, что включает в себя совместная программа Северо-Кавказского федерального университета и Министерства просвещения и языковой политики Абхазии по повышению уровня подготовки педагогов и работников госучреждений, как идет ее реализация рассказала заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия.Проект повышения квалификации учителей и работников госучреждений реализуется с 6 октября по 16 декабря."Это совместный проект Министерства науки высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия. Очень масштабный проект, который охватывает все сектора образовательной системы от дошкольного до высшего учебного заведения, а также и обучение государственных гражданских служащих", – сказала Кварчелия.По ее словам, на сегодняшний день по проекту уже более 200 педагогов проходят курсы повышения квалификации в Абхазии, в Ставрополь было направлено 50 абхазских специалистов.Полная версия беседы в аудиофайле.
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образование, повышение, учителя, абхазия, подкасты, аудио, гражданин и начальник
образование, повышение, учителя, абхазия, подкасты, аудио, гражданин и начальник
О том, что включает в себя совместная программа Северо-Кавказского федерального университета и Министерства просвещения и языковой политики Абхазии по повышению уровня подготовки педагогов и работников госучреждений, как идет ее реализация рассказала заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия.
Проект повышения квалификации учителей и работников госучреждений реализуется с 6 октября по 16 декабря.
"Это совместный проект Министерства науки высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия. Очень масштабный проект, который охватывает все сектора образовательной системы от дошкольного до высшего учебного заведения, а также и обучение государственных гражданских служащих", – сказала Кварчелия.
По ее словам, на сегодняшний день по проекту уже более 200 педагогов проходят курсы повышения квалификации в Абхазии, в Ставрополь было направлено 50 абхазских специалистов.
Полная версия беседы в аудиофайле.