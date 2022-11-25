https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/kabanova-o-telegram-samoe-razvivayuscheesya-sotsialnoe-media-1042815623.html
Кабанова о Telegram: самое развивающееся социальное медиа
Кабанова о Telegram: самое развивающееся социальное медиа
Продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии Мария Кабанова рассказала, как прошли тренинги в Абхазии, посвященные... 25.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-25T18:01+0300
2022-11-25T18:01+0300
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Кабанова о Telegram-канале: самое развивающееся социальное медиа
Кабанова о Telegram-канале: самое развивающееся социальное медиа
Мастер- классы продюсера дирекции мультимедийных центров в странах Ближнего зарубежья и Балтии Марии Кабановой состоялись в Абхазии в рамках просветительского проекта SputnikPRO."Привычное для нас понятие социальная сеть давно уже выросло из этих рамок и стоит считать Telegram, VK и прочие именно социальным медиа. Собственно, в Telegram, как мне кажется, на самом деле будущее. Это самая развивающаяся сеть. Тут много возможностей, модернизируется, подстраивается под наши запросы и здесь большие возможности, которых нет в других соцсетях. Он намного больше дает свободу авторам", - считает Кабанова.Полная версия беседы в аудиофайле.
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telegram, sputnikpro в абхазии, социальные сети, медиа, подкасты, аудио
telegram, sputnikpro в абхазии, социальные сети, медиа, подкасты, аудио
Кабанова о Telegram: самое развивающееся социальное медиа
18:01 25.11.2022 (обновлено: 18:41 25.11.2022)
Продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии Мария Кабанова рассказала, как прошли тренинги в Абхазии, посвященные раскрутке телеграмм-каналов, какой была реакция слушателей и как правильно использовать мессенджер в наши дни.
Мастер- классы продюсера дирекции мультимедийных центров в странах Ближнего зарубежья и Балтии Марии Кабановой состоялись в Абхазии в рамках просветительского проекта SputnikPRO.
"Привычное для нас понятие социальная сеть давно уже выросло из этих рамок и стоит считать Telegram, VK и прочие именно социальным медиа. Собственно, в Telegram, как мне кажется, на самом деле будущее. Это самая развивающаяся сеть. Тут много возможностей, модернизируется, подстраивается под наши запросы и здесь большие возможности, которых нет в других соцсетях. Он намного больше дает свободу авторам", - считает Кабанова.
Полная версия беседы в аудиофайле.