https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/kabanova-o-telegram-samoe-razvivayuscheesya-sotsialnoe-media-1042815623.html

Кабанова о Telegram: самое развивающееся социальное медиа

Кабанова о Telegram: самое развивающееся социальное медиа

Продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии Мария Кабанова рассказала, как прошли тренинги в Абхазии, посвященные... 25.11.2022, Sputnik Абхазия

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Кабанова о Telegram-канале: самое развивающееся социальное медиа Кабанова о Telegram-канале: самое развивающееся социальное медиа

Мастер- классы продюсера дирекции мультимедийных центров в странах Ближнего зарубежья и Балтии Марии Кабановой состоялись в Абхазии в рамках просветительского проекта SputnikPRO."Привычное для нас понятие социальная сеть давно уже выросло из этих рамок и стоит считать Telegram, VK и прочие именно социальным медиа. Собственно, в Telegram, как мне кажется, на самом деле будущее. Это самая развивающаяся сеть. Тут много возможностей, модернизируется, подстраивается под наши запросы и здесь большие возможности, которых нет в других соцсетях. Он намного больше дает свободу авторам", - считает Кабанова.Полная версия беседы в аудиофайле.

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