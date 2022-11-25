https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/nedootsenennyy-potentsial-glava-gala-rasskazal-o-problemakh-v-rayone-1042815493.html

Недооцененный потенциал: глава Гала рассказал о проблемах в районе

Недооцененный потенциал: глава Гала рассказал о проблемах в районе

В интервью Sputnik глава Галского района Константин Пилия рассказал о созданной в районе инвентаризационной земельной комиссии, инвестиционном потенциале и... 25.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-25T19:24+0300

2022-11-25T19:24+0300

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По словам Пилия, в состав инвентаризационной комиссии вошли сотрудники управления сельского хозяйства, заместитель главы администрации, специалисты отдела экономики. Он пояснил, что по итогам обхода двух сел в бюджет районе поступил налог на землю общей суммой в 451 тысячу рублей. Всего предстоит обойти 18 сел."Инвентаризацию надо проводить раз в два года. Наша задача сделать так, чтоб не было неучтенных земель. Если люди намерены пользоваться землями, то мы за ними их закрепляем, если отказываются, то этот перечень будем предлагать инвесторам", - рассказал глава района.По мнению Пилия, у Галского района огромный инвестиционный потенциал, особенно в сфере сельского хозяйства. В районе уже работают шесть инвестпроектов объемом более миллиарда рублей.Подробнее о том, почему не осваивается свободная экономическая зона и какие проекты в Галском районе попадут под инвестпрограмму, смотрите в интервью Sputnik.

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