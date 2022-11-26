https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/kogda-v-bolnitsakh-nachnut-pechatat-novye-organy-problemy-3d-bioprintinga-1042778730.html

Когда в больницах начнут печатать новые органы? Проблемы 3D-биопринтинга

Когда в больницах начнут печатать новые органы? Проблемы 3D-биопринтинга

Сегодня на 3D-принтерах печатают игрушки, автомобили и дома. А на что способна технология печати живыми клетками? 26.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-26T12:13+0300

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Когда в больницах начнут печатать новые органы? Проблемы 3D-биопринтинга Когда в больницах начнут печатать новые органы? Проблемы 3D-биопринтинга

Как работает 3D-биопринтинг, когда в больницах будут печатать новые органы из клеток пациента, и почему этого еще не произошло. Вместе с учеными Сколтеха обсудили перспективы и проблемы биопечати.Что такое сфероид, из чего состоит гидрогель, и почему клетки, используемые для биопечати, могут выдавиться из принтера уже дединсайд (мертвый внутри), рассказали ученые из Сколтеха, участники команды стартапа “Spheroid Revolution” Кэтрин Вилински-Мазур, Максим Анников и Богдан Кириллов.Слушайте подкасты РИА Новости.

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