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Основа независимости: Астамур Тания рассказал о принятии Конституции Абхазии
Основа независимости: Астамур Тания рассказал о принятии Конституции Абхазии
26 ноября 1994 года была принята Конституция Абхазии. Это главный закон страны, который служит основой политической, правовой и экономической системе... 26.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-26T18:31+0300
2022-11-26T18:31+0300
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Конституция Абхазии была принята в тяжелое послевоенное время, когда на республику оказывалось сильное давление для того, чтобы она согласилась на восстановление правовых отношений с Грузией в качестве автономии, рассказал историк, член комиссии по конституционной реформе Астамур Тания.По его словам, на такой шаг республика пошла, чтобы закрепить свои позиции в качестве суверенного государства. Эксперт пояснил, что десятилетия правоприменительной практики показали, что в основной закон страны необходимо внести изменения. Последняя попытка была предпринята нынешним президентом республики Асланом Бжания, который создал специальную комиссию.Подробнее о том, как создавалась абхазская Конституция и как может измениться баланс ветвей власти при внесении в нее изменений смотрите в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, видео, абхазия
Основа независимости: Астамур Тания рассказал о принятии Конституции Абхазии
18:31 26.11.2022 (обновлено: 18:54 26.11.2022)
26 ноября 1994 года была принята Конституция Абхазии. Это главный закон страны, который служит основой политической, правовой и экономической системе государства.
Конституция Абхазии была принята в тяжелое послевоенное время, когда на республику оказывалось сильное давление для того, чтобы она согласилась на восстановление правовых отношений с Грузией в качестве автономии, рассказал историк, член комиссии по конституционной реформе Астамур Тания.
По его словам, на такой шаг республика пошла, чтобы закрепить свои позиции в качестве суверенного государства.
Эксперт пояснил, что десятилетия правоприменительной практики показали, что в основной закон страны необходимо внести изменения. Последняя попытка была предпринята нынешним президентом республики Асланом Бжания, который создал специальную комиссию.
Подробнее о том, как создавалась абхазская Конституция и как может измениться баланс ветвей власти при внесении в нее изменений смотрите в видео Sputnik.