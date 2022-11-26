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Такие обстоятельства: Тания о Конституции Абхазии и работе комиссии по ее реформированию
Такие обстоятельства: Тания о Конституции Абхазии и работе комиссии по ее реформированию
О том, в каких условиях принималась Конституция Абхазии в 1994 году и почему она сейчас нуждается в поправках, в эфире радио Sputnik рассказал историк, член... 26.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-26T15:22+0300
2022-11-26T15:22+0300
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подкасты
такие обстоятельства
день конституции абхазии
конституция республики абхазия
конституционная реформа
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Такие обстоятельства: о Конституции Абхазии и работе комиссии по ее реформированию
Такие обстоятельства: о Конституции Абхазии и работе комиссии по ее реформированию
Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.Это было несомненно важное политическое событие в жизни нашей страны, сказал Тания в эфире радио. Историк рассказал, как развивались события предшествующие принятию Конституции."Этот шаг был сложным с политической точки зрения. Тогда на Абхазию оказывалось серьезное давление в плане того, чтобы она согласилась к восстановлению государственно-правовых отношений с Грузией в качестве автономии. Абхазская сторона, естественно, на это не шла. Все посредники, и международные, которые участвовали в процессе урегулирования, не понимали, что Абхазия закрепляет свои позиции в качестве суверенного государства", – отметил Тания.Историк подчеркнул, что Конституция соответствовала международным стандартам, обозначил главные принципы, которые были внесены, рассказал о защищенных статьях, которые не могут меняться никаким правовым путем. Однако, по словам Тания, Конституция не священный текст, она может с текущим моментом, политическим, экономическим, меняться.Астамур Тания входит в состав комиссии по реформированию Конституции. Работа велась над поправками к главе 3 "Законодательная власть" и главе 4 "Исполнительная власть", так как, по словам Тания, в основном критика Конституции касалась распределения полномочий между ветвями власти и обладания президентом слишком большого количества полномочий.О предложениях комиссии по реформированию Конституции, а также о том, почему поправки должны вступить в силу уже после президентских выборов 2025 года, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, день конституции абхазии, конституция республики абхазия, конституционная реформа, аудио
подкасты, такие обстоятельства, день конституции абхазии, конституция республики абхазия, конституционная реформа, аудио

Такие обстоятельства: Тания о Конституции Абхазии и работе комиссии по ее реформированию

15:22 26.11.2022
Радио
Такие обстоятельства: о Конституции Абхазии и работе комиссии по ее реформированию
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О том, в каких условиях принималась Конституция Абхазии в 1994 году и почему она сейчас нуждается в поправках, в эфире радио Sputnik рассказал историк, член комиссии по конституционной реформе Астамур Тания.
Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.
Это было несомненно важное политическое событие в жизни нашей страны, сказал Тания в эфире радио. Историк рассказал, как развивались события предшествующие принятию Конституции.
"Этот шаг был сложным с политической точки зрения. Тогда на Абхазию оказывалось серьезное давление в плане того, чтобы она согласилась к восстановлению государственно-правовых отношений с Грузией в качестве автономии. Абхазская сторона, естественно, на это не шла. Все посредники, и международные, которые участвовали в процессе урегулирования, не понимали, что Абхазия закрепляет свои позиции в качестве суверенного государства", – отметил Тания.
Историк подчеркнул, что Конституция соответствовала международным стандартам, обозначил главные принципы, которые были внесены, рассказал о защищенных статьях, которые не могут меняться никаким правовым путем. Однако, по словам Тания, Конституция не священный текст, она может с текущим моментом, политическим, экономическим, меняться.
Астамур Тания входит в состав комиссии по реформированию Конституции. Работа велась над поправками к главе 3 "Законодательная власть" и главе 4 "Исполнительная власть", так как, по словам Тания, в основном критика Конституции касалась распределения полномочий между ветвями власти и обладания президентом слишком большого количества полномочий.
О предложениях комиссии по реформированию Конституции, а также о том, почему поправки должны вступить в силу уже после президентских выборов 2025 года, слушайте в аудиофайле.
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