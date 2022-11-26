https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/takie-obstoyatelstva-taniya-o-konstitutsii-abkhazii-i-rabote-komissii-po-ee-reformirovaniyu--1042800686.html

Такие обстоятельства: Тания о Конституции Абхазии и работе комиссии по ее реформированию

Такие обстоятельства: Тания о Конституции Абхазии и работе комиссии по ее реформированию

О том, в каких условиях принималась Конституция Абхазии в 1994 году и почему она сейчас нуждается в поправках, в эфире радио Sputnik рассказал историк, член... 26.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-26T15:22+0300

2022-11-26T15:22+0300

2022-11-26T15:22+0300

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конституционная реформа

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Такие обстоятельства: о Конституции Абхазии и работе комиссии по ее реформированию Такие обстоятельства: о Конституции Абхазии и работе комиссии по ее реформированию

Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.Это было несомненно важное политическое событие в жизни нашей страны, сказал Тания в эфире радио. Историк рассказал, как развивались события предшествующие принятию Конституции."Этот шаг был сложным с политической точки зрения. Тогда на Абхазию оказывалось серьезное давление в плане того, чтобы она согласилась к восстановлению государственно-правовых отношений с Грузией в качестве автономии. Абхазская сторона, естественно, на это не шла. Все посредники, и международные, которые участвовали в процессе урегулирования, не понимали, что Абхазия закрепляет свои позиции в качестве суверенного государства", – отметил Тания.Историк подчеркнул, что Конституция соответствовала международным стандартам, обозначил главные принципы, которые были внесены, рассказал о защищенных статьях, которые не могут меняться никаким правовым путем. Однако, по словам Тания, Конституция не священный текст, она может с текущим моментом, политическим, экономическим, меняться.Астамур Тания входит в состав комиссии по реформированию Конституции. Работа велась над поправками к главе 3 "Законодательная власть" и главе 4 "Исполнительная власть", так как, по словам Тания, в основном критика Конституции касалась распределения полномочий между ветвями власти и обладания президентом слишком большого количества полномочий.О предложениях комиссии по реформированию Конституции, а также о том, почему поправки должны вступить в силу уже после президентских выборов 2025 года, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, день конституции абхазии, конституция республики абхазия, конституционная реформа, аудио