https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/bolshinstvo-chlenov-nato-ischerpali-vozmozhnosti-dlya-otpravki-oruzhiya-ukraine-1042836158.html

Большинство членов НАТО исчерпали возможности для отправки оружия Украине

Большинство членов НАТО исчерпали возможности для отправки оружия Украине

Всего страны НАТО пока предоставили Украине оружия на сумму около 40 миллиардов долларов, что примерно соответствует годовому оборонному бюджету Франции. 27.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-27T19:05+0300

2022-11-27T19:05+0300

2022-11-27T19:05+0300

военная спецоперация рф в донбассе

нато

россия

украина

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Двадцать стран НАТО из 30 исчерпали возможности для отправки оружия Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников альянса.Как пишет газета, один чиновник НАТО заявил, что в начале российской спецоперации на Украине запасы многих стран альянса были на уровне примерно половины от того, что они должны были составлять, а в создании оружия, которое могло взаимозаменяемо использоваться странами НАТО, был достигнут незначительный прогресс.Издание отмечает, что, по словам высокопоставленного чиновника НАТО, прошлым летом в Донбассе украинские войска ежедневно производили от шести до семи тысяч артиллерийских выстрелов. При этом, как пишет издание, США ежемесячно производят всего 15 тысяч снарядов.

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