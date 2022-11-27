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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/bolshinstvo-chlenov-nato-ischerpali-vozmozhnosti-dlya-otpravki-oruzhiya-ukraine-1042836158.html
Большинство членов НАТО исчерпали возможности для отправки оружия Украине
Большинство членов НАТО исчерпали возможности для отправки оружия Украине
Всего страны НАТО пока предоставили Украине оружия на сумму около 40 миллиардов долларов, что примерно соответствует годовому оборонному бюджету Франции. 27.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-27T19:05+0300
2022-11-27T19:05+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Двадцать стран НАТО из 30 исчерпали возможности для отправки оружия Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников альянса.Как пишет газета, один чиновник НАТО заявил, что в начале российской спецоперации на Украине запасы многих стран альянса были на уровне примерно половины от того, что они должны были составлять, а в создании оружия, которое могло взаимозаменяемо использоваться странами НАТО, был достигнут незначительный прогресс.Издание отмечает, что, по словам высокопоставленного чиновника НАТО, прошлым летом в Донбассе украинские войска ежедневно производили от шести до семи тысяч артиллерийских выстрелов. При этом, как пишет издание, США ежемесячно производят всего 15 тысяч снарядов.
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нато, россия, украина
нато, россия, украина

Большинство членов НАТО исчерпали возможности для отправки оружия Украине

19:05 27.11.2022
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident-2021 на Украине
Учения Rapid Trident-2021 на Украине - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2022
© Sputnik / Стрингер
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Всего страны НАТО пока предоставили Украине оружия на сумму около 40 миллиардов долларов, что примерно соответствует годовому оборонному бюджету Франции.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Двадцать стран НАТО из 30 исчерпали возможности для отправки оружия Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников альянса.
Как пишет газета, один чиновник НАТО заявил, что в начале российской спецоперации на Украине запасы многих стран альянса были на уровне примерно половины от того, что они должны были составлять, а в создании оружия, которое могло взаимозаменяемо использоваться странами НАТО, был достигнут незначительный прогресс.
"Другой чиновник НАТО заявил, что малые страны исчерпали свой потенциал, при этом 20 из 30 членов "почти на нуле". Но он предположил, что оставшиеся 10 могут предоставить больше, особенно крупные союзники. К ним относятся Франция, Германия, Италия и Нидерланды", - говорится в сообщении газеты.
Издание отмечает, что, по словам высокопоставленного чиновника НАТО, прошлым летом в Донбассе украинские войска ежедневно производили от шести до семи тысяч артиллерийских выстрелов. При этом, как пишет издание, США ежемесячно производят всего 15 тысяч снарядов.
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