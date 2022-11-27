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Умерла бывший министр народного образования Абхазии Тамара Когония
Умерла бывший министр народного образования Абхазии Тамара Когония
Тамара Когония занимала пост министра образования Абхазской ССР с 1982 по 1992 годы. 27.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Ушла из жизни бывший министр народного образования Абхазии Тамара Когония, информацию об этом опубликовали ее дочь и невестка в социальных сетях."Сегодня не стало нашей Бабули... Она прожила яркую и удивительную жизнь! Очень грустно и страшно, когда уходят такие решительные и смелые люди, которые повлияли на историю своей страны и на многие судьбы", - написала Астанда Ахба.По воспоминаниям директора Национальной библиотеки Абхазии Бориса Чолорая, для которого Когония была первой наставницей, она обладала лидерскими качествами и всегда защищала интересы Абхазии.Тамара Когония обладала талантом безошибочно выбирать и назначать кандидатуры на разные должности, которые впоследствии успешно справлялись со своими обязанностями и приносили пользу обществу, учебному процессу, добавил Чолария.По рассказу Бориса Чолария, с Тамарой Когония было интересно и комфортно общаться вне работы тоже. Она любила принимать гостей и умела встретить их по абхазским традициям."Моя дочь ходила в один садик с ее внуком Надиром Битиевым. Он научил ее детскому стихотворению на осетинском языке о кошке, которое мы всей семьей помним до сих пор. Такие теплые отношения у нас были, и эту связь нам удалось сохранить", - поделился Чолария.Тамара Когония была яркой личностью, о которой знали далеко за пределами Абхазии, отметил директор Национальной библиотеки и добавил, что о ней не раз выходили статьи в зарубежных журналах, в том числе, в "Soviet woman".
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история, абхазия
история, абхазия

Умерла бывший министр народного образования Абхазии Тамара Когония

14:50 27.11.2022
© Foto / Из архива семьи Тамара Когониа
Тамара Когониа - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2022
© Foto / Из архива семьи
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Тамара Когония занимала пост министра образования Абхазской ССР с 1982 по 1992 годы.
СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Ушла из жизни бывший министр народного образования Абхазии Тамара Когония, информацию об этом опубликовали ее дочь и невестка в социальных сетях.
"Сегодня не стало нашей Бабули... Она прожила яркую и удивительную жизнь! Очень грустно и страшно, когда уходят такие решительные и смелые люди, которые повлияли на историю своей страны и на многие судьбы", - написала Астанда Ахба.
© Foto / Из архива семьи Тамара Когониа
Тамара Когониа - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2022
Тамара Когониа
© Foto / Из архива семьи
По воспоминаниям директора Национальной библиотеки Абхазии Бориса Чолорая, для которого Когония была первой наставницей, она обладала лидерскими качествами и всегда защищала интересы Абхазии.
"Она на протяжении 20 лет была министром народного образования – с 1982 по 1992 годы. В ее бытность было построено и отреставрировано около 150 школ в стране. Она всегда имела веское слово на разных государственных уровнях, в том числе, в Обкоме партии. К ней прислушивались, пользовалась большим авторитетом. Тамара Ивановна была новатором и не боялась внедрять современные, даже экспериментальные методики в системе образования путем апробирования, посещала открытые уроки, чего сейчас мы можем наблюдать не часто", - отметил он.
Тамара Когония обладала талантом безошибочно выбирать и назначать кандидатуры на разные должности, которые впоследствии успешно справлялись со своими обязанностями и приносили пользу обществу, учебному процессу, добавил Чолария.
© Foto / Из архива семьи Тамара Когониа
Тамара Когониа - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2022
Тамара Когониа
© Foto / Из архива семьи
По рассказу Бориса Чолария, с Тамарой Когония было интересно и комфортно общаться вне работы тоже. Она любила принимать гостей и умела встретить их по абхазским традициям.
"Моя дочь ходила в один садик с ее внуком Надиром Битиевым. Он научил ее детскому стихотворению на осетинском языке о кошке, которое мы всей семьей помним до сих пор. Такие теплые отношения у нас были, и эту связь нам удалось сохранить", - поделился Чолария.
© Foto / Из архива семьи Тамара Когониа
Тамара Когониа - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2022
Тамара Когониа
© Foto / Из архива семьи
Тамара Когония была яркой личностью, о которой знали далеко за пределами Абхазии, отметил директор Национальной библиотеки и добавил, что о ней не раз выходили статьи в зарубежных журналах, в том числе, в "Soviet woman".
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