https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/vernuvshimsya-iz-ukrainskogo-plena-voennosluzhaschim-trebuetsya-reabilitatsiya-1042828892.html

Вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация

Вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация

Девять российских военных были возвращены с подконтрольной Киеву территории 26 ноября. 27.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-27T10:38+0300

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Минобороны России показало видео возвращения девяти российских военнослужащих из украинского плена, как сообщил осмотревший их врач, всем требуется дообследование и реабилитация в стационаре."При первоначальном осмотре всех пациентов, можно сказать, что общее состояние их не страдает, витальные функции не нарушены. Все живы-здоровы, но требуется дообследование и реабилитация в стационарных условиях", - сказал врач.Как рассказал один из вернувшихся, у него был перелом руки, которая в итоге неправильно срослась и не функционирует. У другого военного перелом из-за попадания пули в двух местах. Кроме того, военнослужащий показал шрам на затылке, оставшийся после того, как его били по голове.Также в начале ноября произошел еще один масштабный обмен, тогда в Россию вернулись 107 человек.

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