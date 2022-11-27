https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/vernuvshimsya-iz-ukrainskogo-plena-voennosluzhaschim-trebuetsya-reabilitatsiya-1042828892.html
Вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация
Вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация
Девять российских военных были возвращены с подконтрольной Киеву территории 26 ноября. 27.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-27T10:38+0300
2022-11-27T10:38+0300
2022-11-27T10:38+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/1b/1042828735_0:33:1663:968_1920x0_80_0_0_970130b06e8cfdf694e68a8844de4d59.jpg
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Минобороны России показало видео возвращения девяти российских военнослужащих из украинского плена, как сообщил осмотревший их врач, всем требуется дообследование и реабилитация в стационаре."При первоначальном осмотре всех пациентов, можно сказать, что общее состояние их не страдает, витальные функции не нарушены. Все живы-здоровы, но требуется дообследование и реабилитация в стационарных условиях", - сказал врач.Как рассказал один из вернувшихся, у него был перелом руки, которая в итоге неправильно срослась и не функционирует. У другого военного перелом из-за попадания пули в двух местах. Кроме того, военнослужащий показал шрам на затылке, оставшийся после того, как его били по голове.Также в начале ноября произошел еще один масштабный обмен, тогда в Россию вернулись 107 человек.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/1b/1042828735_164:0:1499:1001_1920x0_80_0_0_e7103c6eff2e4e2def3f94694f0b5a1a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
Вернувшимся из украинского плена военнослужащим требуется реабилитация
Девять российских военных были возвращены с подконтрольной Киеву территории 26 ноября.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Минобороны России показало видео возвращения девяти российских военнослужащих из украинского плена, как сообщил осмотревший их врач, всем требуется дообследование и реабилитация в стационаре.
"При первоначальном осмотре всех пациентов, можно сказать, что общее состояние их не страдает, витальные функции не нарушены. Все живы-здоровы, но требуется дообследование и реабилитация в стационарных условиях", - сказал врач.
Как рассказал один из вернувшихся, у него был перелом руки, которая в итоге неправильно срослась и не функционирует. У другого военного перелом из-за попадания пули в двух местах. Кроме того, военнослужащий показал шрам на затылке, оставшийся после того, как его били по голове.
Переговорные процессы между Москвой и Киевом способствуют обмену пленными между сторонами. Так, 24 ноября, из плена вернулись 50 российских военнослужащих, а до этого еще около 30.
Также в начале ноября произошел еще один масштабный обмен, тогда в Россию вернулись 107 человек.