https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/vs-rossii-otbili-ukrainskie-ataki-na-yuzhno-donetskom-napravlenii--1042834079.html

ВС России отбили украинские атаки на Южно-Донецком направлении

ВС России отбили украинские атаки на Южно-Донецком направлении

Всего за время российской специальной военной операции уничтожены 333 украинских самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных... 27.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-27T15:40+0300

2022-11-27T15:40+0300

2022-11-27T15:46+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/1b/1042833851_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_92fb355bc565d8e785e1fd32a571f702.jpg

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Вооруженные силы России отразили украинские атаки на Южно-Донецком направлении в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко - уничтожено 10 единиц техники, противник потерял до 60 украинских военных убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным Минобороны, на Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко.Российские системы ПВО также за минувшие сутки сбили два снаряда украинских РАЗО HIMARS и один управляемый снаряд Excalibur, уничтожили в Запорожской области 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки "Запорожье".По данным МО РФ, приведенным в сводке, всего за время российской специальной военной операции уничтожены 333 украинских самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники.

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, украина, россия