https://sputnik-abkhazia.ru/20221127/vs-rossii-otbili-ukrainskie-ataki-na-yuzhno-donetskom-napravlenii--1042834079.html
ВС России отбили украинские атаки на Южно-Донецком направлении
ВС России отбили украинские атаки на Южно-Донецком направлении
Всего за время российской специальной военной операции уничтожены 333 украинских самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных... 27.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-27T15:40+0300
2022-11-27T15:40+0300
2022-11-27T15:46+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/1b/1042833851_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_92fb355bc565d8e785e1fd32a571f702.jpg
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Вооруженные силы России отразили украинские атаки на Южно-Донецком направлении в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко - уничтожено 10 единиц техники, противник потерял до 60 украинских военных убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным Минобороны, на Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко.Российские системы ПВО также за минувшие сутки сбили два снаряда украинских РАЗО HIMARS и один управляемый снаряд Excalibur, уничтожили в Запорожской области 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки "Запорожье".По данным МО РФ, приведенным в сводке, всего за время российской специальной военной операции уничтожены 333 украинских самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/1b/1042833851_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_fcd6ea41ed8c12bafdca4903a3f5c28e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
ВС России отбили украинские атаки на Южно-Донецком направлении
15:40 27.11.2022 (обновлено: 15:46 27.11.2022)
Всего за время российской специальной военной операции уничтожены 333 украинских самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Вооруженные силы России отразили украинские атаки на Южно-Донецком направлении в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко - уничтожено 10 единиц техники, противник потерял до 60 украинских военных убитыми и ранеными, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
По данным Минобороны, на Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки, Павловки и Шевченко.
"Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей" - заявили в Минобороны.
Российские системы ПВО также за минувшие сутки сбили два снаряда украинских РАЗО HIMARS и один управляемый снаряд Excalibur, уничтожили в Запорожской области 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки "Запорожье".
По данным МО РФ, приведенным в сводке, всего за время российской специальной военной операции уничтожены 333 украинских самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники.