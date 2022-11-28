https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/abkhaziya-popala-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-dlya-fitnes-turizma-1042840258.html

Абхазия попала в десятку популярных направлений для фитнес-туризма

Абхазия попала в десятку популярных направлений для фитнес-туризма

Российский сервис бронирования отелей и квартир провел опрос в соцсети VK и узнал у подписчиков, какое направление они выбрали бы для фитнес-туризма. 28.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Абхазия попала в десятку популярных направлений для фитнес-туризма, согласно данным опроса сервиса Tvil.ru. Первую строчку занял Крым, за него проголосовали 24,5% участников опроса. Вторым в рейтинге стал Байкал с 18% голосов. Любители Алтая собрали 17% голосов.Сочи, согласно опросу, делит четвертое место с Дагестаном, оба направления набрали по 11%.В рейтинг также попали Пятигорск (6%), Красная поляна (3%), курорты Северной Осетии набрали (1,5%), Подмосковье (1%).

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