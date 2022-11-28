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Абхазия попала в десятку популярных направлений для фитнес-туризма
Абхазия попала в десятку популярных направлений для фитнес-туризма
Российский сервис бронирования отелей и квартир провел опрос в соцсети VK и узнал у подписчиков, какое направление они выбрали бы для фитнес-туризма. 28.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-28T10:30+0300
2022-11-28T10:30+0300
2022-11-28T10:47+0300
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Абхазия попала в десятку популярных направлений для фитнес-туризма, согласно данным опроса сервиса Tvil.ru. Первую строчку занял Крым, за него проголосовали 24,5% участников опроса. Вторым в рейтинге стал Байкал с 18% голосов. Любители Алтая собрали 17% голосов.Сочи, согласно опросу, делит четвертое место с Дагестаном, оба направления набрали по 11%.В рейтинг также попали Пятигорск (6%), Красная поляна (3%), курорты Северной Осетии набрали (1,5%), Подмосковье (1%).
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отдых в абхазии, туристы
Абхазия попала в десятку популярных направлений для фитнес-туризма
10:30 28.11.2022 (обновлено: 10:47 28.11.2022)
Российский сервис бронирования отелей и квартир провел опрос в соцсети VK и узнал у подписчиков, какое направление они выбрали бы для фитнес-туризма.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik
. Абхазия попала в десятку популярных направлений для фитнес-туризма, согласно данным опроса сервиса Tvil.ru.
Спортивный отдых в Абхазии выбрали 7% участников опроса.
Первую строчку занял Крым, за него проголосовали 24,5% участников опроса. Вторым в рейтинге стал Байкал с 18% голосов. Любители Алтая собрали 17% голосов.
Сочи, согласно опросу, делит четвертое место с Дагестаном, оба направления набрали по 11%.
В рейтинг также попали Пятигорск (6%), Красная поляна (3%), курорты Северной Осетии набрали (1,5%), Подмосковье (1%).