https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/apple-mozhet-poteryat-shest-millionov-iphone--1042844295.html
Apple может "потерять" шесть миллионов iPhone
Apple может "потерять" шесть миллионов iPhone
Как отмечают аналитики, одна неделя простоя производства iPhone обходится Apple примерно в 1 млрд долларов. 28.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-28T13:50+0300
2022-11-28T13:50+0300
2022-11-28T13:50+0300
apple
apple iphone
экономика
в мире
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Apple может потерять шесть миллионов смартфонов из-за беспорядков на крупнейшем китайском предприятии по выпуску iPhone Foxconn, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Предприятие ищет новых сотрудников и повышает почасовую оплату. Если ситуацию не удастся уладить, это приведет к значительному снижению производства iPhone линейки Pro в 2022 году. Apple и Foxconn надеются, что дефицит производства гаджетов удастся восполнить в следующем году.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
apple, apple iphone, экономика, в мире
apple, apple iphone, экономика, в мире
Apple может "потерять" шесть миллионов iPhone
Как отмечают аналитики, одна неделя простоя производства iPhone обходится Apple примерно в 1 млрд долларов.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik.
Apple может потерять шесть миллионов смартфонов из-за беспорядков на крупнейшем китайском предприятии по выпуску iPhone Foxconn, пишет
Bloomberg со ссылкой на источники.
Как пишут СМИ, сотни сотрудников завода устроили забастовку из-за жестких антиковидных ограничений, из-за которых люди оказались фактически заперты в гигантском технопарке. При этом, как рассказывает источник, еды и лекарств на всех не хватает.
Предприятие ищет новых сотрудников и повышает почасовую оплату.
Если ситуацию не удастся уладить, это приведет к значительному снижению производства iPhone линейки Pro в 2022 году.
Apple и Foxconn надеются, что дефицит производства гаджетов удастся восполнить в следующем году.