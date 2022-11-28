https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/apple-mozhet-poteryat-shest-millionov-iphone--1042844295.html

Apple может "потерять" шесть миллионов iPhone

Apple может "потерять" шесть миллионов iPhone

Как отмечают аналитики, одна неделя простоя производства iPhone обходится Apple примерно в 1 млрд долларов. 28.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-28T13:50+0300

2022-11-28T13:50+0300

2022-11-28T13:50+0300

apple

apple iphone

экономика

в мире

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Apple может потерять шесть миллионов смартфонов из-за беспорядков на крупнейшем китайском предприятии по выпуску iPhone Foxconn, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Предприятие ищет новых сотрудников и повышает почасовую оплату. Если ситуацию не удастся уладить, это приведет к значительному снижению производства iPhone линейки Pro в 2022 году. Apple и Foxconn надеются, что дефицит производства гаджетов удастся восполнить в следующем году.

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