https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/bolee-100-voennykh-ukrainy-unichtozheno-vysokotochnym-udarom-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1042845117.html
Более 100 военных Украины уничтожено высокоточным ударом в Днепропетровской области
Более 100 военных Украины уничтожено высокоточным ударом в Днепропетровской области
Российская авиация и артиллерия нанесли поражение восьми пунктам управления украинских войск, 57 артиллерийским подразделениям, а также живой силе и технике на... 28.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-28T15:15+0300
2022-11-28T15:15+0300
2022-11-28T15:15+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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россия
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Авиация России в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более 100 военных Украины, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.Также сообщается, что украинские военные пытались контратаковать в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но потеряли до 80 человек.За время российской спецоперации уничтожено почти 7,4 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Более 100 военных Украины уничтожено высокоточным ударом в Днепропетровской области
Российская авиация и артиллерия нанесли поражение восьми пунктам управления украинских войск, 57 артиллерийским подразделениям, а также живой силе и технике на 124 позициях, уничтожены два склада боеприпасов.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Авиация России в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более 100 военных Украины, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
Также сообщается, что украинские военные пытались контратаковать в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но потеряли до 80 человек.
За время российской спецоперации уничтожено почти 7,4 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники.