https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/bolee-100-voennykh-ukrainy-unichtozheno-vysokotochnym-udarom-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1042845117.html

Более 100 военных Украины уничтожено высокоточным ударом в Днепропетровской области

Более 100 военных Украины уничтожено высокоточным ударом в Днепропетровской области

Российская авиация и артиллерия нанесли поражение восьми пунктам управления украинских войск, 57 артиллерийским подразделениям, а также живой силе и технике на... 28.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-28T15:15+0300

2022-11-28T15:15+0300

2022-11-28T15:15+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/01/1041261562_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_913078755420e5a2ab1a045de291fa20.jpg

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Авиация России в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более 100 военных Украины, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.Также сообщается, что украинские военные пытались контратаковать в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но потеряли до 80 человек.За время российской спецоперации уничтожено почти 7,4 тысячи единиц украинской специальной военной автомобильной техники.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина