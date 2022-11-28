https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/ekonomist-rasskazal-pochemu-dorozhayut-produkty-k-novomu-godu--1042780584.html

Экономист рассказал, почему дорожают продукты к Новому году

Экономист рассказал, почему дорожают продукты к Новому году

Каждый Новый год цены на продовольствие в магазинах удивительным образом поднимаются и праздничный стол ударяет по семейному бюджету. По словам доктора... 28.11.2022, Sputnik Абхазия

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Экономист рассказал, почему дорожают продукты к Новому году Экономист рассказал, почему дорожают продукты к Новому году

Каждый Новый год цены на продовольствие в магазинах удивительным образом поднимаются и праздничный стол ударяет по семейному бюджету. По словам доктора экономических наук, проректора Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, декабрь 2022 года не станет исключением."Торговые сети создают ажиотаж, повышают цены на продовольствие. С одной стороны, в России будет сезонный рост цен, связанный со сменой сезонов, а с другой стороны, действительно, новогодний рост цен — это обычная история, и причин для того, чтобы его не было, нет", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.Он посоветовал покупать заранее продукты длительного хранения, например, вино или консервы.

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