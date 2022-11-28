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https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/moldaviya-oplatila-osevshiy-na-ukraine-rossiyskiy-gaz-1042842489.html
Молдавия оплатила "осевший" на Украине российский газ
Молдавия оплатила "осевший" на Украине российский газ
На прошлой неделе "Газпром" обнаружил транзитный дисбаланс при поставке газа в Молдавию и заявил, что часть топлива "оседает" на территории Украины. 28.11.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. "Молдовагаз" устранил нарушения по оплате поставок российского газа за текущий месяц, перечислив средства за "осевшие" на Украине объемы топлива, сообщил "Газпром". Поставки газа "Газпромом" не сокращены, заявки на прокачку на 28 ноября составили 42,4 миллиона кубических метров.Однако в компании обратили внимание на регулярное нарушение Молдавией обязательств по оплате поставок, что в дальнейшем может привести к снижению или прекращению экспорта. На прошлой неделе "Газпром" обнаружил транзитный дисбаланс при поставке газа в Молдавию и заявил, что часть топлива "оседает" на территории Украины. Российская компания пообещала сократить подачу газа на украинскую газоизмерительную станцию "Суджа" с 10.00 28 ноября, если нарушения сохранится.Позже в Кишиневе объяснили, что "осевшие" объемы являются резервами Молдавии и будут полностью оплачены.
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молдавия, россия, украина, газ, экономика
молдавия, россия, украина, газ, экономика

Молдавия оплатила "осевший" на Украине российский газ

12:20 28.11.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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На прошлой неделе "Газпром" обнаружил транзитный дисбаланс при поставке газа в Молдавию и заявил, что часть топлива "оседает" на территории Украины.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. "Молдовагаз" устранил нарушения по оплате поставок российского газа за текущий месяц, перечислив средства за "осевшие" на Украине объемы топлива, сообщил "Газпром".
"Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены", — говорится в телеграм-канале компании.
Поставки газа "Газпромом" не сокращены, заявки на прокачку на 28 ноября составили 42,4 миллиона кубических метров.
Однако в компании обратили внимание на регулярное нарушение Молдавией обязательств по оплате поставок, что в дальнейшем может привести к снижению или прекращению экспорта.
На прошлой неделе "Газпром" обнаружил транзитный дисбаланс при поставке газа в Молдавию и заявил, что часть топлива "оседает" на территории Украины. Российская компания пообещала сократить подачу газа на украинскую газоизмерительную станцию "Суджа" с 10.00 28 ноября, если нарушения сохранится.
Позже в Кишиневе объяснили, что "осевшие" объемы являются резервами Молдавии и будут полностью оплачены.
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