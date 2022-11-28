https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/moldaviya-oplatila-osevshiy-na-ukraine-rossiyskiy-gaz-1042842489.html

Молдавия оплатила "осевший" на Украине российский газ

Молдавия оплатила "осевший" на Украине российский газ

На прошлой неделе "Газпром" обнаружил транзитный дисбаланс при поставке газа в Молдавию и заявил, что часть топлива "оседает" на территории Украины. 28.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-28T12:20+0300

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. "Молдовагаз" устранил нарушения по оплате поставок российского газа за текущий месяц, перечислив средства за "осевшие" на Украине объемы топлива, сообщил "Газпром". Поставки газа "Газпромом" не сокращены, заявки на прокачку на 28 ноября составили 42,4 миллиона кубических метров.Однако в компании обратили внимание на регулярное нарушение Молдавией обязательств по оплате поставок, что в дальнейшем может привести к снижению или прекращению экспорта. На прошлой неделе "Газпром" обнаружил транзитный дисбаланс при поставке газа в Молдавию и заявил, что часть топлива "оседает" на территории Украины. Российская компания пообещала сократить подачу газа на украинскую газоизмерительную станцию "Суджа" с 10.00 28 ноября, если нарушения сохранится.Позже в Кишиневе объяснили, что "осевшие" объемы являются резервами Молдавии и будут полностью оплачены.

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