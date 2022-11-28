Песков: Путин - высокий уровень доверия населения

"Что касается доверия президенту, то это традиционно очень высокие показатели, какие-то небольшие... совсем небольшие изменения происходят от недели к неделе, то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб, но в целом, действительно, это такой феномен: Путин - высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное - то, что он делает, действительно, отвечает чаяниям людей", - сказал Песков.