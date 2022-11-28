https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/peskov-putin---vysokiy-uroven-doveriya-naseleniya-1042843506.html
Песков: Путин - высокий уровень доверия населения
Песков: Путин - высокий уровень доверия населения
Последние результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что президенту РФ доверяют 78,7% россиян, его деятельность... 28.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-28T13:20+0300
2022-11-28T13:20+0300
2022-11-28T13:20+0300
владимир путин
дмитрий песков
политика
россия
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Высокий рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину - это традиционно высокие показатели, феномен, доказывающий, что он работает эффективно и отвечает чаяниям людей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По словам Пескова, поддержка людей для Путина - это самое главное, на этой широкой поддержке президент РФ всегда и основывает все свои решения и всю свою работу, о чем сам неоднократно говорил.
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владимир путин, дмитрий песков, политика, россия
владимир путин, дмитрий песков, политика, россия
Песков: Путин - высокий уровень доверия населения
Последние результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что президенту РФ доверяют 78,7% россиян, его деятельность одобряют 75%.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Высокий рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину - это традиционно высокие показатели, феномен, доказывающий, что он работает эффективно и отвечает чаяниям людей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается доверия президенту, то это традиционно очень высокие показатели, какие-то небольшие... совсем небольшие изменения происходят от недели к неделе, то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб, но в целом, действительно, это такой феномен: Путин - высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное - то, что он делает, действительно, отвечает чаяниям людей", - сказал Песков.
По словам Пескова, поддержка людей для Путина - это самое главное, на этой широкой поддержке президент РФ всегда и основывает все свои решения и всю свою работу, о чем сам неоднократно говорил.