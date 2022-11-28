https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/rasstoyanie-ne-pomekha-kak-razvivayutsya-otnosheniya-abkhazii-i-nikaragua-1042847421.html

Расстояние не помеха: как развиваются отношения Абхазии и Никарагуа

Расстояние не помеха: как развиваются отношения Абхазии и Никарагуа

Посол Абхазии в Республике Никарагуа Инар Ладария в интервью радио Sputnik рассказал, как развиваются отношения между двумя государствами. 28.11.2022, Sputnik Абхазия

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В 2021 году страны подписали программу мероприятий на 2022 год по сотрудничеству в области образования, культуры, спорта и молодежной политики. В рамках этой программы, при посредничестве посольства Абхазии в Никарагуа на регулярной основе проводятся двусторонние онлайн встречи между представителями ведомств двух стран.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

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