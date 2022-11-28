https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/takie-obstoyatelstva-yurist-o-zayavleniyakh-v-adres-detskogo-ombudsmena-abkhazii-1042841394.html

Такие обстоятельства: юрист о заявлениях в адрес детского омбудсмена Абхазии

Такие обстоятельства: юрист о заявлениях в адрес детского омбудсмена Абхазии

Защиту прав и законных интересов несовершеннолетних граждан России, проживающих в Абхазии, обсудили Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия и посол... 28.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-28T13:00+0300

2022-11-28T13:00+0300

2022-11-28T13:11+0300

радио

абхазия

права ребенка

детский омбудсмен

несовершеннолетние

уполномоченные

посольство рф в абхазии

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Такие обстоятельства: юрист о заявлениях в адрес детского омбудсмена Абхазии Такие обстоятельства: юрист о заявлениях в адрес детского омбудсмена Абхазии

Защиту прав и законных интересов несовершеннолетних граждан России, проживающих в Абхазии, обсудили Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия и посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин. Встреча состоялась 23 ноября в Посольстве России в Абхазии. О том, почему именно эта тема была выбрана для обсуждения, насколько проблема актуальна для Абхазии и как ее помогают решать в аппарате Уполномоченного по правам ребенка, в эфире радио Sputnik рассказала юрист аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая.Более 40 письменных и устных заявлений поступили детскому омбудсмену Абхазии за время работы, жалобы были от граждан Абхазии, России и лиц без гражданства, сообщила юрист."Если их условно разделить по группам, то большинство заявлений связано с определением места жительства ребенка при бракоразводном процессе. Или с тем, что несовершеннолетние сталкиваются с определенными проблемами в общеобразовательных учреждениях, или, когда несовершеннолетний остается без родителей, не имеет близких родственников. В таком случае начинается длительная процедура поиска опеки для такого ребенка", - рассказала Ляховецкая.По ее словам, большинство заявителей - это женщины, в частности матери, которые, из-за применения к ним домашнего или иного вида насилия не могут в полной мере осуществлять свои родительские обязанности.Полная версия беседы в аудиофайле.Институт уполномоченного по правам ребенка был создан в Абхазии в июне 2021 года, его возглавила директор Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

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абхазия, права ребенка, детский омбудсмен, несовершеннолетние, уполномоченные, посольство рф в абхазии, аудио