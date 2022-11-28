https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/universalnuyu-platezhnuyu-sistemu-predlozhili-sozdat-dlya-stran-eaes-i-briks-1042846308.html
Универсальную платежную систему предложили создать для стран ЕАЭС и БРИКС
Универсальную платежную систему предложили создать для стран ЕАЭС и БРИКС
Общий финансовый рынок позволит ЕАЭС облегчить торговлю и денежные обороты между странами-участницами. 28.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-28T17:20+0300
2022-11-28T17:20+0300
2022-11-28T17:20+0300
экономика
евразийский экономический союз
россия
в мире
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В Евразийской экономическом комиссии выступили за создание универсальной платежной системы для стран ЕАЭС и БРИКС. Проект перед открытием Международного делового форума БРИКС+ представил председатель Коллегии ЕЭК Владимир Ковалев. "В ЕАЭС проводится последовательная работа по формированию общего финансового рынка, где достигнут серьезный прогресс", — сообщил Ковалев. ️К 2025 году в ЕАЭС намерены создать условия для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг.
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, евразийский экономический союз, россия, в мире
экономика, евразийский экономический союз, россия, в мире
Универсальную платежную систему предложили создать для стран ЕАЭС и БРИКС
Общий финансовый рынок позволит ЕАЭС облегчить торговлю и денежные обороты между странами-участницами.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В Евразийской экономическом комиссии выступили за создание универсальной платежной системы для стран ЕАЭС и БРИКС. Проект перед открытием Международного делового форума БРИКС+ представил председатель Коллегии ЕЭК Владимир Ковалев.
Система предполагает выпуск общей платежной карточки, которая объединит национальные системы Китая (Union Pay), Индии (RuPay), Бразилии (Elo) и государств ЕАЭС ("Мир", "Белкарт").
"В ЕАЭС проводится последовательная работа по формированию общего финансового рынка, где достигнут серьезный прогресс", — сообщил Ковалев.
️К 2025 году в ЕАЭС намерены создать условия для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг.