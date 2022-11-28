https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/universalnuyu-platezhnuyu-sistemu-predlozhili-sozdat-dlya-stran-eaes-i-briks-1042846308.html

Универсальную платежную систему предложили создать для стран ЕАЭС и БРИКС

Универсальную платежную систему предложили создать для стран ЕАЭС и БРИКС

Общий финансовый рынок позволит ЕАЭС облегчить торговлю и денежные обороты между странами-участницами. 28.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-28T17:20+0300

2022-11-28T17:20+0300

2022-11-28T17:20+0300

экономика

евразийский экономический союз

россия

в мире

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В Евразийской экономическом комиссии выступили за создание универсальной платежной системы для стран ЕАЭС и БРИКС. Проект перед открытием Международного делового форума БРИКС+ представил председатель Коллегии ЕЭК Владимир Ковалев. "В ЕАЭС проводится последовательная работа по формированию общего финансового рынка, где достигнут серьезный прогресс", — сообщил Ковалев. ️К 2025 году в ЕАЭС намерены создать условия для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг.

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