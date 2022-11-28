https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/voennyy-ekspert-kornev-u-rossii-est-i-giperzvukovoy-mech-i-schit-ot-nego-1042844826.html
Военный эксперт Корнев: у России есть и гиперзвуковой меч, и щит от него
Военный эксперт Корнев: у России есть и гиперзвуковой меч, и щит от него
США слишком поздно озаботились вопросом создания своего гиперзвукового оружия, а потому отстали не только от лидирующей в этой сфере России, но и от Китая. 28.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-28T14:30+0300
2022-11-28T14:30+0300
2022-11-28T14:53+0300
видео
мультимедиа
россия
сша
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/1c/1042844449_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff1104a99b0f3452d226aed2b797191e.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. На каком этапе находится американская программа разработки такого вооружения? Какие еще страны способны в будущем создать свое гиперзвуковое оружие? Что Россия противопоставит противникам, когда у тех появятся такие ракеты? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/1c/1042844449_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6aa09cad6421610e30caa5ea146ee2d0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, сша, армия, видео
видео, мультимедиа, россия, сша, армия, видео
Военный эксперт Корнев: у России есть и гиперзвуковой меч, и щит от него
14:30 28.11.2022 (обновлено: 14:53 28.11.2022)
США слишком поздно озаботились вопросом создания своего гиперзвукового оружия, а потому отстали не только от лидирующей в этой сфере России, но и от Китая.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. На каком этапе находится американская программа разработки такого вооружения? Какие еще страны способны в будущем создать свое гиперзвуковое оружие? Что Россия противопоставит противникам, когда у тех появятся такие ракеты? Обо всем этом смотрите в нашем видео.