https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/voennyy-ekspert-kornev-u-rossii-est-i-giperzvukovoy-mech-i-schit-ot-nego-1042844826.html

Военный эксперт Корнев: у России есть и гиперзвуковой меч, и щит от него

Военный эксперт Корнев: у России есть и гиперзвуковой меч, и щит от него

США слишком поздно озаботились вопросом создания своего гиперзвукового оружия, а потому отстали не только от лидирующей в этой сфере России, но и от Китая. 28.11.2022, Sputnik Абхазия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. На каком этапе находится американская программа разработки такого вооружения? Какие еще страны способны в будущем создать свое гиперзвуковое оружие? Что Россия противопоставит противникам, когда у тех появятся такие ракеты? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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