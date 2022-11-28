"Восток против Запада": о чем договорились Путин и Токаев
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым
© Sputnik / Михаил Климентьев/
Президенты России и Казахстана провели переговоры в Москве.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным в 11-й раз и впервые — в качестве вновь избранного главы государства. Об итогах саммита — в материале Рената Абдуллина для РИА Новости.
Укрепление в Азии
К 30-летию установления дипломатических отношений Россия и Казахстан подписали декларацию, обозначив ключевые геополитические позиции сторон.
"Российская Федерация и Республика Казахстан выступают за деполитизацию деятельности многосторонних экономических организаций, не имеющих политической направленности, в целях обеспечения максимально быстрого и эффективного реагирования на современные вызовы в сфере международных торгово-экономических отношений", — отмечается в документе.
Казахстан не присоединился к антироссийским санкциям. При этом тесно сотрудничает с Китаем, а Пекин тоже не против Москвы. Подобный "антиамериканский фронт" не может не беспокоить американцев, стремящихся усилить влияние в Азии.
Впрочем, российский и казахстанский лидеры не акцентировали внимание на внешнеполитических вызовах со стороны Запада. Они сосредоточились на поддержке нуждающихся государств.
"Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат создавать благоприятные технические и экономические условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга в третьи страны в соответствии с международными обязательствами", — говорится в декларации.
Кроме того, Москва и Астана займутся производственной специализацией и кооперацией во всех областях промышленности.
Приоритет внешней политики — Содружество Независимых Государств: "Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат активное взаимодействие по укреплению интеграционных процессов на пространстве СНГ".
Кроме того, обе стороны "отмечают необходимость скорейшего вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 года, соблюдения всех предусмотренных данной конвенцией принципов деятельности прибрежных государств на Каспийском море в целях повышения эффективности каспийского сотрудничества". В этой конвенции закреплены суверенные права прибрежных стран Каспия на его ресурсы, а также положение о неприсутствии там внерегиональных вооруженных сил. Документ не подписан лишь Ираном.
В целом декларация стала своего рода связующим звеном предыдущего президентского срока Токаева с новым, закрепив принципиальные основы российско-казахстанских отношений.
Демократизация по-казахски
На состоявшихся в ноябре внеочередных выборах за Касым-Жомарта Токаева проголосовали более 80 процентов избирателей. По словам президента, люди доверились ему — и это главное.
Путин назвал этот результат "удивительным" — в смысле оказанного доверия — и открывающим новые возможности для развития страны и отношений с Москвой.
Согласно недавно принятой конституции Казахстана, эти выборы — последние для Токаева. Через семь лет он переизбраться не сможет. Демократичность этой реформы очевидна. Но критики все равно недовольны: они опасаются, что президент в ближайшие годы опять поменяет основной закон.
Активные контакты
Визит в Москву — первый для Токаева после переизбрания. Так же было и в 2019-м. Тогда лидеры двух стран тоже обсуждали различные вопросы двусторонних отношений и перспективы интеграции в рамках Евразийского региона.
В октябре того же года Токаев по приглашению Путина принял участие в XVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященном роли Востока в глобальной геополитике. Там президент Казахстана предложил трансформировать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в организацию.
Месяц спустя Токаев приехал в Омск, на XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
В июне 2020-го в он присутствовал на параде Победы на Красной площади и участвовал в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Через два месяца посетил Москву с рабочим визитом и на переговорах с Путиным подчеркнул, что Казахстан и Россия — полноценные союзники.
В 2021-м Токаев на неформальной встрече глав государств — участников СНГ поблагодарил Россию за помощь во время пандемии. В феврале 2021-го побеседовал в Москве с Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. В мае 2022 года был в российской столице на саммите ОДКБ, а в июне — в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме.
В августе были переговоры в Сочи, а 7 октября — неформальная встреча руководителей СНГ в Москве.
Казахстан остается одним их ключевых партнеров России в Азии. Количество достигнутых сегодня договоренностей свидетельствует о безальтернативности выбранного пути.