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Вторая признавшая страна: как развиваются отношения Абхазии и Никарагуа

Вторая признавшая страна: как развиваются отношения Абхазии и Никарагуа

В ноябре прошлого года президентом был подписан указ об учреждении посольства Абхазии в Никарагуа. 28.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-28T16:40+0300

2022-11-28T16:40+0300

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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Посол Абхазии в Республике Никарагуа Инар Ладария в интервью радио Sputnik рассказал, как развиваются отношения между двумя государствами.В 2010 году, первый визит в Республику Никарагуа осуществил президент Абхазии Сергей Багапш. Во время визита страны подписали ряд межправительственных соглашений, которые заложили основу для нынешнего сотрудничества, говорит посол."Оценивая прошедший исторический период, можно сказать, что между нашими странами сложилась устойчивая взаимовыгодное сотрудничество, у которого как мы видим, как видит руководство нашей страны – большая перспектива", - сказал Инар Ладария.Год назад президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ об учреждении посольства республики в Никарагуа.Между Абхазией и Никарагуа подписано ряд межведомственных соглашений, которые являются базой для развития отношений, добавил дипломат."Наращиванию более динамичного сотрудничества препятствуют конечно же в первую очередь – логистические сложности, которые на сегодняшний момент усугубляются текущей политической обстановкой в мире", - сказал он.В 2021 году страны подписали программу мероприятий на 2022 год по сотрудничеству в области образования, культуры, спорта и молодежной политики. В рамках этой программы, при посредничестве посольства Абхазии в Никарагуа на регулярной основе проводятся двусторонние онлайн встречи между представителями ведомств двух стран, говорит Ладария."В сфере образования было проведено девять онлайн межведомственных встреч. В рамках которых, наши коллеги из министерства просвещения обменивались современными методиками а также опытом преподавания иностранных языков в городской и сельской местности. Кроме того, обсуждались проекты по внедрению экологического, инклюзивного образования, а также очень важно отметить, что был проведен онлайн фестиваль творческих работ", - сказал Ладария. Дипломат также отметил, что развиваются отношения между странами в области культуры, спорта и других направлений двустороннего сотрудничества.Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами. О новостях посольства Абхазии в Никарагуа можно узнать в официальном Twitter.

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