https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/ladariya-rasskazal-o-razvitii-diplomaticheskikh-otnosheniy-abkhazii-i-nikaragua-1042858104.html
Ладария рассказал о развитии дипломатических отношений Абхазии и Никарагуа
Ладария рассказал о развитии дипломатических отношений Абхазии и Никарагуа
Посол Абхазии в Республике Никарагуа Инар Ладария в интервью радио Sputnik рассказал, как развиваются отношения между двумя государствами. 29.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-29T14:12+0300
2022-11-29T14:12+0300
2022-11-29T14:12+0300
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В ноябре прошлого года президентом был подписан указ об учреждении Посольства Абхазии в Никарагуа.Ладария напомнил, что Республика Никарагуа стала второй страной, признавшей независимость и суверенитет Абхазии. "3 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал декрет о признании независимости нашей страны, который вступил в силу 5 сентября. С тех пор началось наше межгосударственное взаимодействие", – отметил он.В 2021 году страны подписали программу мероприятий на 2022 год по сотрудничеству в области образования, культуры, спорта и молодежной политики. В рамках этой программы при посредничестве Посольства Абхазии в Никарагуа на регулярной основе проводятся двусторонние онлайн встречи между представителями ведомств двух стран.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, независимость, никарагуа, мид абхазии, мид никарагуа, аудио
подкасты, абхазия, независимость, никарагуа, мид абхазии, мид никарагуа, аудио
Ладария рассказал о развитии дипломатических отношений Абхазии и Никарагуа
Посол Абхазии в Республике Никарагуа Инар Ладария в интервью радио Sputnik рассказал, как развиваются отношения между двумя государствами.
В ноябре прошлого года президентом был подписан указ об учреждении Посольства Абхазии в Никарагуа.
Ладария напомнил, что Республика Никарагуа стала второй страной, признавшей независимость и суверенитет Абхазии.
"3 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал декрет о признании независимости нашей страны, который вступил в силу 5 сентября. С тех пор началось наше межгосударственное взаимодействие", – отметил он.
В 2021 году страны подписали программу мероприятий на 2022 год по сотрудничеству в области образования, культуры, спорта и молодежной политики. В рамках этой программы при посредничестве Посольства Абхазии в Никарагуа на регулярной основе проводятся двусторонние онлайн встречи между представителями ведомств двух стран.
Подробности слушайте в аудиофайле
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