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Ладария рассказал о развитии дипломатических отношений Абхазии и Никарагуа

Ладария рассказал о развитии дипломатических отношений Абхазии и Никарагуа

Посол Абхазии в Республике Никарагуа Инар Ладария в интервью радио Sputnik рассказал, как развиваются отношения между двумя государствами. 29.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-29T14:12+0300

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Ладария Ладария

В ноябре прошлого года президентом был подписан указ об учреждении Посольства Абхазии в Никарагуа.Ладария напомнил, что Республика Никарагуа стала второй страной, признавшей независимость и суверенитет Абхазии. "3 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал декрет о признании независимости нашей страны, который вступил в силу 5 сентября. С тех пор началось наше межгосударственное взаимодействие", – отметил он.В 2021 году страны подписали программу мероприятий на 2022 год по сотрудничеству в области образования, культуры, спорта и молодежной политики. В рамках этой программы при посредничестве Посольства Абхазии в Никарагуа на регулярной основе проводятся двусторонние онлайн встречи между представителями ведомств двух стран.Подробности слушайте в аудиофайле.

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