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Шанс на известность: проект "Апсны-Star" вернется на абхазскую сцену
Шанс на известность: проект "Апсны-Star" вернется на абхазскую сцену
Телепроект направлен на выявление творческой молодежи, развитие абхазской эстрады и популяризацию песен на абхазском языке. 29.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-29T19:23+0300
2022-11-29T19:23+0300
2022-11-29T19:23+0300
пресс-центр
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Пресс-конференция организаторов музыкального телепроекта "Апсны-Star" прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия 29 ноября. Первый сезон телепередачи появился на экранах десять лет назад и очень полюбился зрителям. По словам продюсера проекта Роланда Бганба, благодаря "Апсны-Star" на абхазской эстраде появились новые лица, которые добились популярности не только на родине, но и за ее пределами. Конкурс будет поделен на четыре сезона и продлится около года. Победитель получит квоту на бесплатное обучение в Гнесинке.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мультимедиа, видео, видео
абхазия, мультимедиа, видео, видео
Шанс на известность: проект "Апсны-Star" вернется на абхазскую сцену
Телепроект направлен на выявление творческой молодежи, развитие абхазской эстрады и популяризацию песен на абхазском языке.
Пресс-конференция организаторов музыкального телепроекта "Апсны-Star" прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия 29 ноября.
Первый сезон телепередачи появился на экранах десять лет назад и очень полюбился зрителям. По словам продюсера проекта Роланда Бганба, благодаря "Апсны-Star" на абхазской эстраде появились новые лица, которые добились популярности не только на родине, но и за ее пределами.
Конкурс будет поделен на четыре сезона и продлится около года. Победитель получит квоту на бесплатное обучение в Гнесинке.