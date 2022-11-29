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Шанс на известность: проект "Апсны-Star" вернется на абхазскую сцену

Шанс на известность: проект "Апсны-Star" вернется на абхазскую сцену

Телепроект направлен на выявление творческой молодежи, развитие абхазской эстрады и популяризацию песен на абхазском языке. 29.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-29T19:23+0300

2022-11-29T19:23+0300

2022-11-29T19:23+0300

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Пресс-конференция организаторов музыкального телепроекта "Апсны-Star" прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия 29 ноября. Первый сезон телепередачи появился на экранах десять лет назад и очень полюбился зрителям. По словам продюсера проекта Роланда Бганба, благодаря "Апсны-Star" на абхазской эстраде появились новые лица, которые добились популярности не только на родине, но и за ее пределами. Конкурс будет поделен на четыре сезона и продлится около года. Победитель получит квоту на бесплатное обучение в Гнесинке.

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