https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/takie-obstoyatelstva-shiganova-i-kharlamov-o-klassicheskoy-muzyke-i-kulturnom-obmene--1042858238.html
Такие обстоятельства: Шиганова и Харламов о классической музыке и культурном обмене
Такие обстоятельства: Шиганова и Харламов о классической музыке и культурном обмене
О том, как полюбить классическую музыку, что ее отличает от попсы, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали лауреаты международных конкурсов скрипачка Марина... 29.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-29T15:54+0300
2022-11-29T15:54+0300
2022-11-29T15:57+0300
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Марина Шиганова и Валерий Харламов
Марина Шиганова и Валерий Харламов
В Абхазии с концертом выступили лауреаты международных конкурсов – скрипачка Марина Шиганова и пианист Валерий Харламов. О значении культурного обмена между Абхазией и Россией они рассказали в студии радио Sputnik.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, филармония, музыка, аудио
подкасты, абхазия, филармония, музыка, аудио
Такие обстоятельства: Шиганова и Харламов о классической музыке и культурном обмене
15:54 29.11.2022 (обновлено: 15:57 29.11.2022)
О том, как полюбить классическую музыку, что ее отличает от попсы, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали лауреаты международных конкурсов скрипачка Марина Шиганова и пианист Валерий Харламов.
В Абхазии с концертом выступили лауреаты международных конкурсов – скрипачка Марина Шиганова и пианист Валерий Харламов. О значении культурного обмена между Абхазией и Россией они рассказали в студии радио Sputnik.
Подробности слушайте в аудиофайле
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