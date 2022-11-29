https://sputnik-abkhazia.ru/20221129/takie-obstoyatelstva-shiganova-i-kharlamov-o-klassicheskoy-muzyke-i-kulturnom-obmene--1042858238.html

Такие обстоятельства: Шиганова и Харламов о классической музыке и культурном обмене

Такие обстоятельства: Шиганова и Харламов о классической музыке и культурном обмене

О том, как полюбить классическую музыку, что ее отличает от попсы, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали лауреаты международных конкурсов скрипачка Марина... 29.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-29T15:54+0300

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Марина Шиганова и Валерий Харламов Марина Шиганова и Валерий Харламов

В Абхазии с концертом выступили лауреаты международных конкурсов – скрипачка Марина Шиганова и пианист Валерий Харламов. О значении культурного обмена между Абхазией и Россией они рассказали в студии радио Sputnik.Подробности слушайте в аудиофайле.

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