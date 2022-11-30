https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/alkhas-kvitsinia-naznachen-poslom-abkhazii-v-rossii-1042887420.html

Алхас Квициниа назначен послом Абхазии в России

Алхас Квициниа назначен послом Абхазии в России

Соответствующий указ 30 ноября подписал глава государства Аслан Бжания 30.11.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Алхас Квициниа назначен послом Абхазии в России, сообщает пресс-служба президента республики.Квициниа занимал должность руководителя Администрации президента с 24 апреля 2020 года по 12 августа 2022 года. На этом посту его сменил Джансух Нанба. Ранее диппредставительством республики в России руководил Игорь Ахба. 16 декабря он был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции. После него посольство возглавила Мадина Авидзба, она была назначена временным поверенным в делах Абхазии в России.

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