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Алхас Квициниа назначен послом Абхазии в России
Алхас Квициниа назначен послом Абхазии в России
Соответствующий указ 30 ноября подписал глава государства Аслан Бжания 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T14:06+0300
2022-11-30T14:06+0300
2022-11-30T14:06+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Алхас Квициниа назначен послом Абхазии в России, сообщает пресс-служба президента республики.Квициниа занимал должность руководителя Администрации президента с 24 апреля 2020 года по 12 августа 2022 года. На этом посту его сменил Джансух Нанба. Ранее диппредставительством республики в России руководил Игорь Ахба. 16 декабря он был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции. После него посольство возглавила Мадина Авидзба, она была назначена временным поверенным в делах Абхазии в России.
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абхазия, россия, мид абхазии
Алхас Квициниа назначен послом Абхазии в России
Соответствующий указ 30 ноября подписал глава государства Аслан Бжания
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik
. Алхас Квициниа назначен послом Абхазии в России, сообщает
пресс-служба президента республики.
"Назначить Квициниа Алхаса Алексеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в Российской Федерации",- говорится в указе президента Аслана Бжания.
Квициниа занимал должность руководителя Администрации президента с 24 апреля 2020 года по 12 августа 2022 года. На этом посту его сменил Джансух Нанба.
Ранее диппредставительством республики в России руководил Игорь Ахба. 16 декабря он был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции. После него посольство возглавила Мадина Авидзба, она была назначена временным поверенным в делах Абхазии в России.