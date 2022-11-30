https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-iz-za-otklyucheniya-transformatora-1042888119.html
Часть Сухума осталась без света из-за отключения трансформатора
Часть Сухума осталась без света из-за отключения трансформатора
Из-за отключения одного из трансформаторов прекратилась подача электричества в часть сухумских подстанций. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T14:29+0300
2022-11-30T14:29+0300
2022-11-30T15:02+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за отключения одного из трансформаторов на подстанции "Сухум-220", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Причины выясняются, на месте работают сотрудники аварийной службы.
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абхазия, новости, черноморэнерго
Часть Сухума осталась без света из-за отключения трансформатора
14:29 30.11.2022 (обновлено: 15:02 30.11.2022)
Из-за отключения одного из трансформаторов прекратилась подача электричества в часть сухумских подстанций.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за отключения одного из трансформаторов на подстанции "Сухум-220", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Без напряжения остались подстанции "Баслат", "Сухум-1", "ИЭПиТ", "Синоп" и "Агудзера".
Причины выясняются, на месте работают сотрудники аварийной службы.