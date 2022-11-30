https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-utverdil-programmu-po-sozdaniyu-i-zaschite-baz-dannykh-1042881392.html

Кабмин утвердил программу по созданию и защите баз данных

Кабмин утвердил программу по созданию и защите баз данных

Контроль за исполнением постановления возложен на Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T11:28+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин утвердил программу "Создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных".Цель программы – создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных.Среди задач программы – проведение мероприятий, направленных на создание инженерной, информационной, технологической и эксплуатационной инфраструктуры Государственного центра обработки данных. Также программа преследует задачу подготовки специалистов в области обучения и анализа больших данных и информационной безопасности, создание системы информационной безопасности для защиты государственных данных.Контроль за исполнением постановления возложен на Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

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