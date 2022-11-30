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Кабмин утвердил программу по созданию и защите баз данных
Кабмин утвердил программу по созданию и защите баз данных
Контроль за исполнением постановления возложен на Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T11:28+0300
2022-11-30T11:28+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин утвердил программу "Создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных".Цель программы – создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных.Среди задач программы – проведение мероприятий, направленных на создание инженерной, информационной, технологической и эксплуатационной инфраструктуры Государственного центра обработки данных. Также программа преследует задачу подготовки специалистов в области обучения и анализа больших данных и информационной безопасности, создание системы информационной безопасности для защиты государственных данных.Контроль за исполнением постановления возложен на Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
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абхазия, новости, кабмин абхазии
Кабмин утвердил программу по созданию и защите баз данных
11:28 30.11.2022 (обновлено: 11:42 30.11.2022)
Контроль за исполнением постановления возложен на Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин утвердил программу "Создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных".
"Утвердить ведомственную среднесрочную целевую программу "Создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных", – говорится в постановлении.
Цель программы – создание единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных.
Среди задач программы – проведение мероприятий, направленных на создание инженерной, информационной, технологической и эксплуатационной инфраструктуры Государственного центра обработки данных.
Также программа преследует задачу подготовки специалистов в области обучения и анализа больших данных и информационной безопасности, создание системы информационной безопасности для защиты государственных данных.
Контроль за исполнением постановления возложен на Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.