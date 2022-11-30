Корнев: есть две причины, почему Шольц отказался поставлять танки Украине

"Шольц руководствуется тем, что, во-первых, есть ухудшение отношений Германии с Россией. Во-вторых, Германия ранее заявляла, что поставка тяжелой техники должна быть согласована с другими странами-членами НАТО. И без одобрения блока поставки тяжелой техники, к которой относятся танки, не может быть. Возможно, вторая причина – это такой пиар-ход Германии, <…> а на самом деле канцлер боится ухудшения отношений с Россией", – сказал Корнев в эфире радио Sputnik.