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Корнев: есть две причины, почему Шольц отказался поставлять танки Украине
Корнев: есть две причины, почему Шольц отказался поставлять танки Украине
Военный эксперт Дмитрий Корнев в эфире радио Sputnik объяснил, почему Шольц отказался поставлять танки Украине. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T15:28+0300
2022-11-30T15:28+0300
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Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине боевые танки, опасаясь реакции России, заявил депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер.По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, Шольц мог отказать по двум причинам.Он отметил, что эскалации отношений с Россией опасается не только Германия, но и члены НАТО в целом. Это объясняет негласную договоренность западных стран не поставлять киевским властям танки, заключил эксперт.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, спецоперация, германия, украина, россия, нато, политика, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, спецоперация, германия, украина, россия, нато, политика, аудио
Корнев: есть две причины, почему Шольц отказался поставлять танки Украине
Военный эксперт Дмитрий Корнев в эфире радио Sputnik объяснил, почему Шольц отказался поставлять танки Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине боевые танки, опасаясь реакции России, заявил депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер.
По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, Шольц мог отказать по двум причинам.
"Шольц руководствуется тем, что, во-первых, есть ухудшение отношений Германии с Россией. Во-вторых, Германия ранее заявляла, что поставка тяжелой техники должна быть согласована с другими странами-членами НАТО. И без одобрения блока поставки тяжелой техники, к которой относятся танки, не может быть. Возможно, вторая причина – это такой пиар-ход Германии, <…> а на самом деле канцлер боится ухудшения отношений с Россией", – сказал Корнев в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что эскалации отношений с Россией опасается не только Германия, но и члены НАТО в целом. Это объясняет негласную договоренность западных стран не поставлять киевским властям танки, заключил эксперт.