https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/ledyanaya-skazka-otkrytie-gum-katka-na-krasnoy-ploschadi-1042877816.html

Ледяная сказка: открытие ГУМ-катка на Красной площади

Ледяная сказка: открытие ГУМ-катка на Красной площади

Во вторник, 29 ноября, на Красной площади в Москве открылся главный каток страны. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T16:04+0300

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Кататься на коньках под стенами Кремля москвичи и гости столицы смогу до самой весны – закроется каток, оформленный в этом году в стилистике гжели, 28 февраля. Площадь катка составляет почти шесть тысяч квадратных километров. Лед, температура которого будет поддерживаться 6,5 километрами трубок с хладагентом, не растает даже в случае очень теплой зимы, он выдержит температуру до +10°C. Устав от катания, гости смогут посетить новогоднюю ярмарку, побывать в каждом домике-ларце, купить сувениры и подарки, угоститься вкуснейшими сладостями и, конечно же, зарядиться праздничным настроением.

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