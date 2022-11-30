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Ледяная сказка: открытие ГУМ-катка на Красной площади
Ледяная сказка: открытие ГУМ-катка на Красной площади
Во вторник, 29 ноября, на Красной площади в Москве открылся главный каток страны. 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T16:04+0300
2022-11-30T16:04+0300
2022-11-30T16:04+0300
фото
мультимедиа
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Кататься на коньках под стенами Кремля москвичи и гости столицы смогу до самой весны – закроется каток, оформленный в этом году в стилистике гжели, 28 февраля. Площадь катка составляет почти шесть тысяч квадратных километров. Лед, температура которого будет поддерживаться 6,5 километрами трубок с хладагентом, не растает даже в случае очень теплой зимы, он выдержит температуру до +10°C. Устав от катания, гости смогут посетить новогоднюю ярмарку, побывать в каждом домике-ларце, купить сувениры и подарки, угоститься вкуснейшими сладостями и, конечно же, зарядиться праздничным настроением.
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фото , мультимедиа, фото
Ледяная сказка: открытие ГУМ-катка на Красной площади
Во вторник, 29 ноября, на Красной площади в Москве открылся главный каток страны.
Кататься на коньках под стенами Кремля москвичи и гости столицы смогу до самой весны – закроется каток, оформленный в этом году в стилистике гжели, 28 февраля.
Площадь катка составляет почти шесть тысяч квадратных километров. Лед, температура которого будет поддерживаться 6,5 километрами трубок с хладагентом, не растает даже в случае очень теплой зимы, он выдержит температуру до +10°C.
Устав от катания, гости смогут посетить новогоднюю ярмарку, побывать в каждом домике-ларце, купить сувениры и подарки, угоститься вкуснейшими сладостями и, конечно же, зарядиться праздничным настроением.
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк
Открытие ГУМ-катка – это событие, на которое съезжаются гости со всех краев столицы.
Открытие ГУМ-катка – это событие, на которое съезжаются гости со всех краев столицы.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
Обычно открытие сопровождается ярким и красочным ледовым шоу.
Обычно открытие сопровождается ярким и красочным ледовым шоу.
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк
Свое мастерство показывают самые именитые российские спортсмены – на льду олимпийская чемпионка Камила Валиева.
Свое мастерство показывают самые именитые российские спортсмены – на льду олимпийская чемпионка Камила Валиева.
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк
Зрители увидели фрагмент выступления ледового шоу Татьяны Навки "Шахерезада".
Зрители увидели фрагмент выступления ледового шоу Татьяны Навки "Шахерезада".
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк
На холодном льду разгорелись нешуточные арабские страсти.
На холодном льду разгорелись нешуточные арабские страсти.
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк
Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов тоже приняли участие в спектакле, они играли царицу Шахерезаду и царя Шахрияра.
Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов тоже приняли участие в спектакле, они играли царицу Шахерезаду и царя Шахрияра.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
Некоторые звездные гости остались за бортиком катка и просто наблюдали за представлением, например, актриса Юлия Пересильд
Некоторые звездные гости остались за бортиком катка и просто наблюдали за представлением, например, актриса Юлия Пересильд
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
... или певец Филипп Киркоров с отцом Бедросом и с детьми Аллой-Викторией и Мартином.
... или певец Филипп Киркоров с отцом Бедросом и с детьми Аллой-Викторией и Мартином.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
"Засветился" на открытии и телеведущий Андрей Малахов.
"Засветился" на открытии и телеведущий Андрей Малахов.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
Красная площадь перед Новым годом – это настоящая зимняя сказка.
Красная площадь перед Новым годом – это настоящая зимняя сказка.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
Можно покататься на карусели, поесть сладких чуррос и трдельников, запивая горячим какао, полюбоваться рождественскими огоньками.
Можно покататься на карусели, поесть сладких чуррос и трдельников, запивая горячим какао, полюбоваться рождественскими огоньками.
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк
И, конечно, можно выйти на лед, чтобы немножко разогреться.
И, конечно, можно выйти на лед, чтобы немножко разогреться.