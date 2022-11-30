https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/turbaza-kalyagina-i-konoplev-o-fitnes-turizme-i-ego-vozmozhnostyakh-v-abkhazii-1042869389.html

Турбаза: Калягина и Коноплев о фитнес-туризме и его возможностях в Абхазии

Турбаза: Калягина и Коноплев о фитнес-туризме и его возможностях в Абхазии

Об оздоровительном туризме в целом и о фитнес-туризме в частности в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия рассказали президент "Абхазского союза... 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T11:01+0300

2022-11-30T11:01+0300

2022-11-30T11:44+0300

радио

подкасты

абхазия

турбаза

туризм

спорт

фитнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/1d/1042869237_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0644b61e13a5385d0ec47842bc9c1d75.jpg

Турбаза: Калягина и Коноплев о фитнес-туризме и его возможностях в Абхазии Турбаза: Калягина и Коноплев о фитнес-туризме и его возможностях в Абхазии

Российский сервис бронирования отелей и квартир провел опрос в соцсети VK и узнал у подписчиков, какое направление они выбрали бы для фитнес-туризма. Оказалось, что Абхазия попала в десятку популярных направлений. Такой вид отдыха в Абхазии выбрали 7% участников опроса.По мнению Анны Калягиной, фитнес-туризм – это перспективное направление. В Абхазии есть запросы на йога-туры и другие виды спортивного туризма, отметила она. В свою очередь Илья Коноплев отметил, что в целом активность фитнес-туризма как направления растет. "Мы, как операторы фитнеса в России, наблюдаем повышенный спрос на подобные услуги к объектам размещения как со стороны индивидуальных туристов, так и со стороны бизнес-сегмента – фитнес-клубов и фитнес-сетей", – сказал Коноплев. Он уверен, что фитнес-туризм может развиваться в любой локации. При этом главное, чтобы объекты, которые хотят встречать людей, занимающихся спортом, рассказывали о своих возможностях. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, турбаза, туризм, спорт, фитнес, аудио