https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/turbaza-kalyagina-i-konoplev-o-fitnes-turizme-i-ego-vozmozhnostyakh-v-abkhazii-1042869389.html
Турбаза: Калягина и Коноплев о фитнес-туризме и его возможностях в Абхазии
Турбаза: Калягина и Коноплев о фитнес-туризме и его возможностях в Абхазии
Об оздоровительном туризме в целом и о фитнес-туризме в частности в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия рассказали президент "Абхазского союза... 30.11.2022, Sputnik Абхазия
2022-11-30T11:01+0300
2022-11-30T11:01+0300
2022-11-30T11:44+0300
радио
подкасты
абхазия
турбаза
туризм
спорт
фитнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/1d/1042869237_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0644b61e13a5385d0ec47842bc9c1d75.jpg
Турбаза: Калягина и Коноплев о фитнес-туризме и его возможностях в Абхазии
Турбаза: Калягина и Коноплев о фитнес-туризме и его возможностях в Абхазии
Российский сервис бронирования отелей и квартир провел опрос в соцсети VK и узнал у подписчиков, какое направление они выбрали бы для фитнес-туризма. Оказалось, что Абхазия попала в десятку популярных направлений. Такой вид отдыха в Абхазии выбрали 7% участников опроса.По мнению Анны Калягиной, фитнес-туризм – это перспективное направление. В Абхазии есть запросы на йога-туры и другие виды спортивного туризма, отметила она. В свою очередь Илья Коноплев отметил, что в целом активность фитнес-туризма как направления растет. "Мы, как операторы фитнеса в России, наблюдаем повышенный спрос на подобные услуги к объектам размещения как со стороны индивидуальных туристов, так и со стороны бизнес-сегмента – фитнес-клубов и фитнес-сетей", – сказал Коноплев. Он уверен, что фитнес-туризм может развиваться в любой локации. При этом главное, чтобы объекты, которые хотят встречать людей, занимающихся спортом, рассказывали о своих возможностях. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/1d/1042869237_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_e84abbe23f962400c7edf77776791782.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, турбаза, туризм, спорт, фитнес, аудио
подкасты, абхазия, турбаза, туризм, спорт, фитнес, аудио
Турбаза: Калягина и Коноплев о фитнес-туризме и его возможностях в Абхазии
11:01 30.11.2022 (обновлено: 11:44 30.11.2022)
Об оздоровительном туризме в целом и о фитнес-туризме в частности в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и тревел-директор российской сети фитнес-клубов Bright Fit Илья Коноплев.
Российский сервис бронирования отелей и квартир провел опрос в соцсети VK и узнал у подписчиков, какое направление они выбрали бы для фитнес-туризма. Оказалось, что Абхазия попала в десятку популярных направлений. Такой вид отдыха в Абхазии выбрали 7% участников опроса.
По мнению Анны Калягиной, фитнес-туризм – это перспективное направление. В Абхазии есть запросы на йога-туры и другие виды спортивного туризма, отметила она.
В свою очередь Илья Коноплев отметил, что в целом активность фитнес-туризма как направления растет.
"Мы, как операторы фитнеса в России, наблюдаем повышенный спрос на подобные услуги к объектам размещения как со стороны индивидуальных туристов, так и со стороны бизнес-сегмента – фитнес-клубов и фитнес-сетей", – сказал Коноплев.
Он уверен, что фитнес-туризм может развиваться в любой локации. При этом главное, чтобы объекты, которые хотят встречать людей, занимающихся спортом, рассказывали о своих возможностях.
Подробности слушайте в аудиофайле
.