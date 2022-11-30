https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/vozhdi-i-zhertvy-vyshla-novaya-kniga-aleksandra-orlova-kretchmera-1042878586.html

Вожди и жертвы: вышла новая книга Александра Орлова-Кретчмера

Вожди и жертвы: вышла новая книга Александра Орлова-Кретчмера

Александр Орлов-Кретчмер – доктор социологических наук, профессор, академик, автор множества научных изданий. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T09:00+0300

2022-11-30T09:00+0300

2022-11-30T10:16+0300

в абхазии

абхазия

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/1d/1042870859_7:271:857:749_1920x0_80_0_0_c7df6793b988ae1561d47796444627d6.jpg

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вышла новая книга профессора Александра Орлова-Кретчмера "Вожди и жертвы ВКП(б). К истории репрессий 1920-1930 гг. на Кавказе"."Строго говоря, это не совсем книга, это каталог иллюстраций уникальных документов, о которых многие только слышали и в подавляющем большинстве незнакомы, не видели эти документы. Они из моего частного архива и частных архивов коллекционеров, которые собирают исторические документы 20-30-х годов", – рассказал автор в интервью советнику-посланнику Посольства Абхазии в России Татьяне Гулиа.В документах отражена настоящая история Абхазии, которая отличается от той, что написана в учебниках, говорит ученый."Это уникальнейшие документы о главных персонах того периода, прежде всего о ВКП(б), о внутренней политической обстановке, о борьбе политической и не очень политической – нравственной и совсем безнравственной. Потому что 20-30-е годы – это жестокая, кровавая история. Здесь совершенно уникальные документы, например, впервые здесь публикуется переписка Нестора Лакоба. Здесь его архив, о котором многие говорят, много слышали, но никто не видел", - рассказал Орлов-Кретчмер.Выход книги – результат коллекционирования редких документов по истории, пояснил автор. При этом документы собирал не только он, но и представители зарубежных стран и некоммерческих организаций."Есть мнение, что стоило бы объединить архив, я предложил это представителям Стэндфордского университета. Они высказали интерес, но требовали, чтобы все было передано в США и там был издан аналитический сборник. Но сами они не потянули в силу недостаточности материалов у них, здесь эти материалы представлены впервые", – пояснил он.В книге впервые представлены материалы по так называемому "делу абхазских товарищей"."Это то знаменитое дело, в результате которого произошли изменения Конституции республики. Ну и совсем уникальное – это личные документы первых персон страны, все здесь есть, визуальные документы, протоколы, здесь есть материал на большое количество докторских диссертаций для тех, кто изучает историю Абхазии", – подчеркнул Александр Орлов-Кретчмер.Советник-посланник Посольства Абхазии в России Татьяна Гулиа сообщила, что ведутся переговоры с издательством о доставке книг в Абхазию. "Вожди и жертвы ВКП (б). К истории репрессий 1920-1930 гг. на Кавказе" вышла тиражом в 500 экземпляров. Презентацию книги планируется провести и в Абхазии.Александр Орлов-Кретчмер – доктор социологических наук, профессор, академик, автор множества научных изданий, обладатель уникальной коллекции. Абхазская тематика – лишь небольшая часть личного архива. В советские годы он проработал на разных руководящих должностях в Сухуме.За время работы в горисполкоме Орлов-Кретчмер курировал строительство и развитие коммунального хозяйства Сухума. Под его руководством строились Новый микрорайон столицы, водопровод, канализация и очистные сооружения, создавались надежные сети электроснабжения, реконструировались парки, застраивалась маякская низменность.Александа Орлов-Кретчмер – единственный в мире человек, располагающий полным пакетом протоколов "дела абхазских товарищей 1927-1928 года".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221030/bez-viny-vinovnye-stalinskie-repressii-v-abkhazii-1042324744.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170203/kollekcioner-orlov-kretchmer-iskat-najti-i-soxranit-1020354488.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, история