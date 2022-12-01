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Аслан Бжания встретился с Вячеславом Володиным
Аслан Бжания встретился с Вячеславом Володиным
Вячеслав Володин прибыл в Абхазию с официальным визитом 1 декабря. 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T16:49+0300
2022-12-01T16:49+0300
2022-12-01T16:49+0300
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Бжания поблагодарил руководство РФ за перманентное оказание помощи Абхазии и добавил, что благодаря позиции России в республике "была снята" проблема с электричеством. Володин в свою очередь отметил, что отношения России и Абхазии носят союзнический, стратегический характер.
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госдума, госдума рф, абхазия, россия, аслан бжания
госдума, госдума рф, абхазия, россия, аслан бжания
Аслан Бжания встретился с Вячеславом Володиным
Вячеслав Володин прибыл в Абхазию с официальным визитом 1 декабря.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.
Глава государства подчеркнул, что приезд Вячеслава Володина будет работать в интересах народов Абхазии и России.
Бжания поблагодарил руководство РФ за перманентное оказание помощи Абхазии и добавил, что благодаря позиции России в республике "была снята" проблема с электричеством.
Володин в свою очередь отметил, что отношения России и Абхазии носят союзнический, стратегический характер.