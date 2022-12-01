https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-vyacheslavom-volodinym-1042912636.html

Аслан Бжания встретился с Вячеславом Володиным

Аслан Бжания встретился с Вячеславом Володиным

Вячеслав Володин прибыл в Абхазию с официальным визитом 1 декабря. 01.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-01T16:49+0300

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2022-12-01T16:49+0300

в абхазии

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россия

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Бжания поблагодарил руководство РФ за перманентное оказание помощи Абхазии и добавил, что благодаря позиции России в республике "была снята" проблема с электричеством. Володин в свою очередь отметил, что отношения России и Абхазии носят союзнический, стратегический характер.

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