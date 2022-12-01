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https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/chto-takoe-parallelnyy-import-i-kak-on-budet-rabotat--1042906227.html
Что такое параллельный импорт и как он будет работать
Что такое параллельный импорт и как он будет работать
Объем параллельного импорта товаров в Россию с мая по октябрь составил почти 17 миллиардов долларов, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир... 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T13:25+0300
2022-12-01T13:35+0300
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Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, – прекращение поставок на российский рынок. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Перечень товаров для такого импорта утверждает Минпромторг.Весной были установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров, действие таких ставок истекло 30 сентября.
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инфографика, мультимедиа, видео, россия, санкции, экономика, видео
инфографика, мультимедиа, видео, россия, санкции, экономика, видео

Что такое параллельный импорт и как он будет работать

13:25 01.12.2022 (обновлено: 13:35 01.12.2022)
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Объем параллельного импорта товаров в Россию с мая по октябрь составил почти 17 миллиардов долларов, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.
Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, – прекращение поставок на российский рынок. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Перечень товаров для такого импорта утверждает Минпромторг.
Весной были установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров, действие таких ставок истекло 30 сентября.
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