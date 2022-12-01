https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/chto-takoe-parallelnyy-import-i-kak-on-budet-rabotat--1042906227.html

Что такое параллельный импорт и как он будет работать

Что такое параллельный импорт и как он будет работать

Объем параллельного импорта товаров в Россию с мая по октябрь составил почти 17 миллиардов долларов, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир... 01.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-01T13:25+0300

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Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, – прекращение поставок на российский рынок. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Перечень товаров для такого импорта утверждает Минпромторг.Весной были установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров, действие таких ставок истекло 30 сентября.

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