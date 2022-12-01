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Глава Минздрава Абхазии провел расширенное совещание с внештатными специалистами
Глава Минздрава Абхазии провел расширенное совещание с внештатными специалистами
На встрече обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются специалисты во всех направлениях медицины. 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T18:40+0300
2022-12-01T18:40+0300
2022-12-01T18:40+0300
в абхазии
медицина
минздрав
абхазия
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба провел расширенное совещание с главными внештатными специалистами страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Бутба подчеркнул, что гражданам необходимо качественное медицинское обслуживание, и медики будут продолжать работать в этом направлении, "чтобы поднять абхазскую медицину на совершенно другой уровень".Медики обсудили такие вопросы как:Все специалисты высказались за проведение всеобщей диспансеризации населения республики, отметив, что необходимость в этом высокая, особенно для переболевших коронавиурсом.
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медицина, минздрав, абхазия
медицина, минздрав, абхазия
Глава Минздрава Абхазии провел расширенное совещание с внештатными специалистами
На встрече обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются специалисты во всех направлениях медицины.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба провел расширенное совещание с главными внештатными специалистами страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Последние два года, наше внимание и ресурсы были направлены на борьбу с Covid-19. Сейчас настало время, чтобы мы, все вместе, обсудили текущую ситуацию, проговорили какие есть проблемы, какие есть слабые места, и наметили план работы", - отметил министр.
Бутба подчеркнул, что гражданам необходимо качественное медицинское обслуживание, и медики будут продолжать работать в этом направлении, "чтобы поднять абхазскую медицину на совершенно другой уровень".
Медики обсудили такие вопросы как:
привлечение соотечественников из России для работы в медучреждениях страны,
повышение квалификации абхазских медиков,
Все специалисты высказались за проведение всеобщей диспансеризации населения республики, отметив, что необходимость в этом высокая, особенно для переболевших коронавиурсом.