https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/glava-minzdrava-abkhazii-provel-rasshirennoe-soveschanie-s-vneshtatnymi-spetsialistami--1042914670.html

Глава Минздрава Абхазии провел расширенное совещание с внештатными специалистами

Глава Минздрава Абхазии провел расширенное совещание с внештатными специалистами

На встрече обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются специалисты во всех направлениях медицины. 01.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-01T18:40+0300

2022-12-01T18:40+0300

2022-12-01T18:40+0300

в абхазии

медицина

минздрав

абхазия

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба провел расширенное совещание с главными внештатными специалистами страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Бутба подчеркнул, что гражданам необходимо качественное медицинское обслуживание, и медики будут продолжать работать в этом направлении, "чтобы поднять абхазскую медицину на совершенно другой уровень".Медики обсудили такие вопросы как:Все специалисты высказались за проведение всеобщей диспансеризации населения республики, отметив, что необходимость в этом высокая, особенно для переболевших коронавиурсом.

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