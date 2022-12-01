https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/khazirishi-rasskazal-o-gruzoperevozkakh-po-abkhazskoy-zheleznoy-doroge--1042884046.html
Хазириши рассказал о грузоперевозках по Абхазской железной дороге
Хазириши рассказал о грузоперевозках по Абхазской железной дороге
В 2022 году грузопоток по Абхазской железной дороге увеличился, сообщил в интервью радио Sputnik помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши. 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T10:10+0300
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Хазириши рассказал о грузоперевозках по Абхазской железной дороге
Хазириши рассказал о грузоперевозках по Абхазской железной дороге
Причина тому – изменение логистических цепочек в связи с событиями в мире. Это внешняя причина увеличения грузопотока, отметил собеседник. "Что касается внутреннего фактора, то увеличилась пропускная способность Абхазской железной дороги за счет того, что системным образом проводятся ремонтно-восстановительные работы в сети с прошлого года... И еще, спрос на уголь. Основной транзитный товар у нас сейчас – это уголь. В связи с тем, что за последний год его цена на мировых рынках увеличилась в несколько раз, спрос на него увеличился, плюс ограничения по Транссибирской магистрали, по БАМу на движение угля в восточном направлении с Западно-сибирской железной дороги, прибавились ограничения по перевозке угля по северо-западу России. И угольщики пытаются найти логистические возможности по перевалке. У нас есть компания-контрагент, которая оплачивает нам за перевозку угля провозную плату", – рассказал Хазириши. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, россия, абхазская железная дорога, ржд, уголь, аудио
Хазириши рассказал о грузоперевозках по Абхазской железной дороге
10:10 01.12.2022 (обновлено: 11:52 01.12.2022)
В 2022 году грузопоток по Абхазской железной дороге увеличился, сообщил в интервью радио Sputnik помощник генерального директора АЖД Октай Хазириши.
Причина тому – изменение логистических цепочек в связи с событиями в мире. Это внешняя причина увеличения грузопотока, отметил собеседник.
"Что касается внутреннего фактора, то увеличилась пропускная способность Абхазской железной дороги за счет того, что системным образом проводятся ремонтно-восстановительные работы в сети с прошлого года... И еще, спрос на уголь. Основной транзитный товар у нас сейчас – это уголь. В связи с тем, что за последний год его цена на мировых рынках увеличилась в несколько раз, спрос на него увеличился, плюс ограничения по Транссибирской магистрали, по БАМу на движение угля в восточном направлении с Западно-сибирской железной дороги, прибавились ограничения по перевозке угля по северо-западу России. И угольщики пытаются найти логистические возможности по перевалке. У нас есть компания-контрагент, которая оплачивает нам за перевозку угля провозную плату", – рассказал Хазириши.
Подробности слушайте в аудиофайле
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