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Хутаба о торгпредстве Абхазии в Сирии: открывает хорошие возможности для республики

Хутаба о торгпредстве Абхазии в Сирии: открывает хорошие возможности для республики

Кабмин Абхазии принял постановление о проведении переговоров и подписании соглашения между правительствами Абхазии и Сирии о взаимном учреждении торговых... 01.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-01T19:10+0300

2022-12-01T19:10+0300

2022-12-01T19:10+0300

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Взаимное учреждение торговых представительств Абхазии и Сирии открывает новые возможности для двух стран, заявил в эфире радио Sputnik посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба.“Сейчас идет процесс согласования вопроса об учреждении торгпредства нашей страны в Сирийской Республике. Безусловно, это даст хорошие плоды в укреплении и развитии отношений в торговых и экономических направлениях. Несмотря на военное положение, в котором они пребывают, открываются достаточно хорошие возможности, интересные направления, исходя их которых мы могли бы многому научиться, извлечь выгоду и пользу для нашей страны”, - отметил Хутаба.По его словам, Сирийская Арабская Республика производит большое количество товаров на экспорт. Часть из них попадает на российский рынок. По словам Хутаба, в Абхазии благоприятные климатические условия. Сирийские предприниматели заинтересованы в развитии сферы туризма, ресторанного бизнеса, а также в производстве восточных сладостей.

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