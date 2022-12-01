https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/lavrov-nato-vernulas-k-prioritetam-kholodnoy-voyny-1042904719.html

Лавров: НАТО вернулась к приоритетам холодной войны

Лавров: НАТО вернулась к приоритетам холодной войны

Европа свою безопасность подчинила США, России такая безопасность не нужна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 01.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. НАТО вернулась к приоритетам холодной войны, русских хотят держать вне Европы, а американцев – в Европе, причем под контролем США сегодня держат уже весь Европейский союз, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только немцев, но и весь Европейский союз.Лавров также отметил, что восстановления прежних отношений России и Запада в области работы по европейской безопасности не случится, учитывая сегодняшние действия и коллективного Запада, и ОБСЕ в отдельности."Ясно лишь то, что если, и когда, в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет", – добавил Лавров.Он подчеркнул, что действия ОБСЕ и Запада сегодня ставят непростые вопросы о том, какими будут отношения РФ и организации, а также о том, что будет с самой ОБСЕ.Он заявил, что Россия будет бороться за то, чтобы люди, продвигающие человеконенавистническую идеологию на Украине и в Европе, отошли от дел.По его словам, если европейская дипломатия, "пафосно призывая защищать Украину" и обосновывая это тем, что та "отстаивает европейские ценности", под этим понимает то, что в реальности продвигает Киев, "то нам не надо с такой дипломатией иметь ничего общего".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/pvo-ukrainy-oruzheynyy-sabotazh-ssha-i-nato-1042898908.html

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