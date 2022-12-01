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Новый импульс: встреча Бжания и Володина
Новый импульс: встреча Бжания и Володина
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T19:15+0300
2022-12-01T19:15+0300
2022-12-01T19:15+0300
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Бжания выразил уверенность, что приезд Володина придаст импульс взаимоотношениям Абхазии и России."Ваш приезд будет в полной мере работать на интересы народа России и Абхазии, на то, чтобы наши позиции стали еще ближе и взаимодействие стало более продуктивным. Добро пожаловать в Абхазию, спасибо, что приехали. Хотел бы поблагодарить руководство России за то, что вы постоянно нам помогаете. У нас были проблемы с электричеством и, благодаря позиции руководства России, эта проблема была снята", - заявил президент.Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с первым официальным визитом в Абхазию 1 декабря.
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аслан бжания, абхазия, россия, госдума, госдума рф, видео, мультимедиа, видео
аслан бжания, абхазия, россия, госдума, госдума рф, видео, мультимедиа, видео
Новый импульс: встреча Бжания и Володина
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Бжания выразил уверенность, что приезд Володина придаст импульс взаимоотношениям Абхазии и России.
"Ваш приезд будет в полной мере работать на интересы народа России и Абхазии, на то, чтобы наши позиции стали еще ближе и взаимодействие стало более продуктивным. Добро пожаловать в Абхазию, спасибо, что приехали. Хотел бы поблагодарить руководство России за то, что вы постоянно нам помогаете. У нас были проблемы с электричеством и, благодаря позиции руководства России, эта проблема была снята", - заявил президент.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с первым официальным визитом в Абхазию 1 декабря.