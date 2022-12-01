Около 80 военных Украины уничтожено в ЛНР
14:00 01.12.2022 (обновлено: 14:58 01.12.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР во время несения службы в Харьковской области
© Sputnik / Виктор Антонюк/
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. В Луганской Народной Республике российскими войсками за сутки уничтожено около 80 военных Украины, сорваны несколько атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля", – сказали в ведомстве.
Кроме того, отметили в Минобороны, на Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение украинской ротной тактической группе в районе Стельмаховки ЛНР. Также огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении Червонопоповки ЛНР.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и четыре боевые бронированные машины", – уточнили в министерстве.
Российские артиллеристы уничтожили за сутки украинскую РСЗО HIMARS, две РЛС производства США и три склада с оружием и боеприпасами.
Кроме того, в районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники.