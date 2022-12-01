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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/okolo-80-voennykh-ukrainy-unichtozheno-v-lnr--1042909787.html
Около 80 военных Украины уничтожено в ЛНР
Около 80 военных Украины уничтожено в ЛНР
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный... 01.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-01T14:00+0300
2022-12-01T14:58+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. В Луганской Народной Республике российскими войсками за сутки уничтожено около 80 военных Украины, сорваны несколько атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Кроме того, отметили в Минобороны, на Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение украинской ротной тактической группе в районе Стельмаховки ЛНР. Также огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении Червонопоповки ЛНР."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и четыре боевые бронированные машины", – уточнили в министерстве.Российские артиллеристы уничтожили за сутки украинскую РСЗО HIMARS, две РЛС производства США и три склада с оружием и боеприпасами.Кроме того, в районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Около 80 военных Украины уничтожено в ЛНР

14:00 01.12.2022 (обновлено: 14:58 01.12.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР во время несения службы в Харьковской области
Военнослужащие Народной милиции ЛНР во время несения службы в Харьковской области - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. В Луганской Народной Республике российскими войсками за сутки уничтожено около 80 военных Украины, сорваны несколько атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля", – сказали в ведомстве.

Кроме того, отметили в Минобороны, на Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение украинской ротной тактической группе в районе Стельмаховки ЛНР. Также огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении Червонопоповки ЛНР.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и четыре боевые бронированные машины", – уточнили в министерстве.
Российские артиллеристы уничтожили за сутки украинскую РСЗО HIMARS, две РЛС производства США и три склада с оружием и боеприпасами.
Кроме того, в районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники.
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