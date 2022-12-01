https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/okolo-80-voennykh-ukrainy-unichtozheno-v-lnr--1042909787.html

Около 80 военных Украины уничтожено в ЛНР

Около 80 военных Украины уничтожено в ЛНР

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный... 01.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-01T14:00+0300

2022-12-01T14:00+0300

2022-12-01T14:58+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/01/1042376788_0:35:3078:1766_1920x0_80_0_0_50cb36b68a0e6e0de730baa796a50373.jpg

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. В Луганской Народной Республике российскими войсками за сутки уничтожено около 80 военных Украины, сорваны несколько атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Кроме того, отметили в Минобороны, на Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение украинской ротной тактической группе в районе Стельмаховки ЛНР. Также огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении Червонопоповки ЛНР."Потери противника за сутки на данном направлении составили до 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и четыре боевые бронированные машины", – уточнили в министерстве.Российские артиллеристы уничтожили за сутки украинскую РСЗО HIMARS, две РЛС производства США и три склада с оружием и боеприпасами.Кроме того, в районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина